Динамический мир тектонических плит Земли

Поверхность Земли, которая когда-то была морем расплавленной породы миллиарды лет назад, теперь превратилась в сплошную каменную оболочку по мере остывания магмы. Эта каменная оболочка разделена на плиты, составляющие поверхность Земли, и эти плиты постоянно движутся из-за разницы в прочности и плотности между корой и мантией под ней. Движение этих плит порождает различные геологические особенности, такие как горы, разломы, вулканы и землетрясения.

Среди геологов ведутся споры о точном количестве плит, покрывающих поверхность Земли. Большинство согласны с существованием от 12 до 14 первичных плит, включая Северо-Американскую, Африканскую, Евразийскую, Индо-Австралийскую, Южно-Американскую, Антарктическую и Тихоокеанскую плиты. Тихоокеанская плита, в частности, является самой крупной, ее площадь составляет 39.9 миллиона квадратных миль. Кроме того, существуют плиты меньшего размера, такие как плиты Филиппинского моря, Кокоса, Наски, Арабской плиты и плиты Хуана де Фука. Некоторые геологи считают Анатолийскую плиту и Восточно-Африканскую плиту отдельными объектами из-за разной скорости их движения.

Границы плит, где тектоника плит заставляет плиты распадаться на более мелкие фрагменты, называемые микроплитами, усложняют эту динамическую головоломку. На Земле может быть около 57 микроплит, но они обычно не включаются в карты мира из-за неопределённости относительно их формирования и определения. Эти микроплиты имеют площадь менее 386,000 XNUMX квадратных миль.

Движение земных плит также создает захватывающие сценарии. Тихоокеанская плита является самой быстрой и движется на северо-запад со скоростью от 2.8 до 3.9 дюймов в год. Такое быстрое движение обусловлено наличием зон субдукции, также известных как Огненное кольцо, где плиты втягиваются в Землю. Непрерывное движение может даже привести к потреблению континентов, а их куски упадут в мантию.

Пока геологи стремятся понять тонкости тектоники плит, будущий внешний вид поверхности Земли, покрытой плитами, остается загадкой. Через миллиарды лет движение этих плит, несомненно, придаст планете новые и неузнаваемые формы.

Источник: Живая Наука