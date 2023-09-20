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Человеческое тело состоит из триллионов клеток, показали исследования

ByВики Ставропулу

сентябрь 20, 2023
Человеческое тело состоит из триллионов клеток, показали исследования

Новое исследование показало, что человеческое тело содержит ошеломляющее количество клеток. Исследователи проанализировали более 1,500 статей, чтобы определить, что средний взрослый мужчина имеет около 36 триллионов клеток, у взрослых женщин — 28 триллионов, а у 10-летних детей — около 17 триллионов. В исследовании, опубликованном в журнале PNAS, учитывались размер и количество 400 типов клеток в 60 тканях организма. Анализ выявил устойчивую обратную зависимость между размером и количеством клеток. Другими словами, более крупные ячейки имеют меньшее общее количество по сравнению с более мелкими ячейками. Эта закономерность охватывает широкий диапазон размеров клеток: от крошечных эритроцитов до крупных мышечных клеток.

Авторы исследования признали, что их результаты имеют ограничения. Представленные цифры основаны на «средних» взрослых и детях и не учитывают значительные различия в размерах и весе между отдельными людьми. Исследователи также отметили, что в их оценках существует неопределенность из-за того, что они полагаются на косвенные измерения, а не на прямые измерения клеточной массы. Тем не менее, исследование выявило расхождения в предыдущих оценках количества клеток, которые могут иметь значение для нашего понимания здоровья, связанного с лимфоцитами, и таких заболеваний, как ВИЧ и лейкемия. Исследование показало, что в организме человека имеется около 2 триллионов лимфоцитов, что в четыре раза превышает предыдущие оценки.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы получить более полное представление о количестве клеток в организме человека, особенно у женщин и детей. Тем не менее, это исследование дает ценную информацию об огромном количестве клеток, составляющих человеческое тело, и о взаимосвязи между размером и количеством клеток.

Источники:

  1. Новый учёный: «По оценкам, человеческое тело содержит около 30 триллионов человеческих клеток»
  2. PNAS: «Масштабируемые генеративные модели для точного мечения и отслеживания динамических субклеточных структур во флуоресцентной микроскопии»

By Вики Ставропулу

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