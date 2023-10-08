Оценка общего количества животных на Земле: почему это важно

Ученых уже давно интересует вопрос о том, сколько животных когда-либо существовало на Земле. Чтобы оценить это колоссальное количество, исследователи обычно начинают с определения общего количества видов животных. По состоянию на 2022 год официально описано около 2.16 миллиона видов животных, хотя некоторые из них могут быть дубликатами. Учитывая эту возможность, истинное число известных видов животных составляет около 1.7 миллиона. Однако это число далеко не полное, поскольку ученые каждый год продолжают открывать и описывать новые виды животных.

В примечательном исследовании, опубликованном в 2011 году, исследователи оценили общее количество видов эукариот на Земле примерно в 8.7 миллиона, из которых примерно 7.7 миллиона являются животными. Интересно, что насекомые составляют примерно половину всех видов животных — удивительный факт, демонстрирующий огромное разнообразие жизни на нашей планете.

Чтобы определить, сколько видов животных когда-либо существовало, необходимо углубиться в летопись окаменелостей. Поскольку большинство ранних видов животных не успели хорошо окаменеть, оценить общее количество вымерших видов сложно. Тем не менее, широко признано, что примерно 99.9% всех когда-либо существовавших видов сейчас вымерли. Используя это приближение, эксперты предполагают, что общее количество когда-либо существовавших видов животных могло составлять около 770 миллионов.

Подсчитать количество отдельных животных, населявших Землю, — ошеломляющая задача. В настоящее время на планете проживают 8 миллиардов человек, а также сотни миллиардов млекопитающих, птиц, рыб и насекомых. Если мы экстраполируем на основе относительных пропорций существующих видов, мы можем оценить, что на протяжении всей истории существовало примерно 4.5 x 10^27 животных. Эта поразительная цифра подчеркивает необъятность биоразнообразия Земли.

Определение общего количества животных на Земле имеет решающее значение для ученых, чтобы понять базовое биоразнообразие планеты и колебания численности населения. Учитывая угрозу изменения климата, вырубки лесов, загрязнения и других факторов, ведущих к значительному массовому вымиранию, крайне важно понять фоновые темпы вымирания. Поступая таким образом, ученые смогут лучше понять нынешний кризис и работать над сохранением и защитой исчезающих видов.

источники:

– Живая наука: [Ссылка]

– Красный список МСОП: [Ссылка]

- Научный журнал: [Ссылка]

- Биология PLOS: [Ссылка]