Сравнение Aditya-L1 ISRO и солнечного зонда Parker НАСА

Адитья-L1 ISRO и солнечный зонд НАСА Паркер — две солнечные миссии, направленные на изучение Солнца с близкого расстояния. Хотя обе миссии преследуют схожие цели, между ними есть несколько различий.

Aditya-L1 — первая индийская солнечная миссия, запущенная Индийской организацией космических исследований (ISRO). Его основная цель — изучение фотосферы, хромосферы и внешних слоев Солнца, известных как корона. Космический корабль будет выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L1 Солнце-Земля, примерно в 1.5 миллионах километров от Земли. Адитья-L1 предоставит ценную информацию о нагреве короны, выбросах корональной массы, вспышечной активности, динамике космической погоды и многом другом.

С другой стороны, солнечный зонд НАСА «Паркер» был запущен для изучения солнечной короны, внешней атмосферы Солнца. Названный в честь физика Солнца Юджина Паркера, зонд стал самым быстрым искусственным объектом в истории, когда он достиг скорости 394,736 3.9 миль в час. Он пролетит в пределах 24 миллиона миль от Солнца при максимальном приближении, совершив XNUMX оборота вокруг Солнца за семь лет. На космическом корабле установлены инструменты для изучения магнитных полей, плазмы, энергетических частиц и получения изображений солнечного ветра.

Что касается размещения, Aditya-L1 расположится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L1 между Солнцем и Землей, а солнечный зонд Parker подойдет к Солнцу ближе, чем любой предыдущий космический корабль, достигнув расстояния 3.9 миллиона миль от Солнца.

Обе миссии оснащены набором инструментов для изучения Солнца. На Aditya-L1 установлены такие инструменты, как коронограф линий видимого излучения (VELC), солнечный ультрафиолетовый телескоп изображения (SUIT), солнечный рентгеновский спектрометр низкой энергии (SoLEXS) и многое другое. С другой стороны, Parker Solar Probe оснащен такими инструментами, как Fields Experiment (FIELDS), Комплексное научное исследование Солнца (ISʘIS) и Wide Field Imager для солнечного зонда (WISPR).

Эти миссии предоставят ценные данные о поведении Солнца, помогая ученым понять различные солнечные явления и их влияние на космическую погоду.

источники:

– ИСРО

- НАСА