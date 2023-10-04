Мотыльки и пчелы: эволюция полета

Комары и другие летающие насекомые уже давно очаровывают ученых своей способностью летать с поразительной скоростью. Исследователи из Технологического института Джорджии и Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что сверхбыстрые взмахи крыльев комаров, а также трех других групп насекомых произошли от одного общего предка. Разработав физические модели и робототехнику, ученые смогли продемонстрировать, как могут происходить переходы между режимами полета.

Исследователи сосредоточили внимание на мотыльках как на ключевом виде в понимании эволюции полета. В отличие от комаров, мотыльки используют синхронную активацию своей нервной системы, чтобы управлять полетными мышцами при каждом взмахе крыльев. Однако предки мотыльков и трех других летающих насекомых развили асинхронный полет, но позже утратили его. Несмотря на эту потерю, бабочки сохранили способность выполнять асинхронные сокращения мышц.

Чтобы объяснить, как насекомые могут переключаться между синхронным и асинхронным полетом, исследователи сопоставили стратегии полета с двумя фундаментальными способами мышления о колебаниях. Регулируя несколько параметров, насекомые могут переключаться с одного режима полета на другой. Эти результаты дают представление о поведении мышц древних насекомых и демонстрируют междисциплинарный характер этого исследования, объединяющего физику, эволюционную биологию и робототехнику.

Насекомые, которые летают синхронно, согласовывают импульсы своей нервной системы с движением крыльев. Однако более мелким насекомым не хватает механики синхронного полета, и вместо этого они используют асинхронный полет. Асинхронный полет предполагает отправку импульса активности летательным мышцам, которые затем начинают сокращаться независимо от того, нужно ли крылу взмахивать крыльями. Это позволяет крыльям взмахивать быстрее, чем если бы нервной системе приходилось каждый раз активировать и расслаблять мышцы.

Результаты исследователей бросают вызов предположению о том, что асинхронный полет развился независимо у разных групп насекомых. Они обнаружили, что асинхронный полет возник однажды у всех летающих насекомых и что переходы между синхронным и асинхронным полетом происходили в обоих направлениях. Моделируя эволюцию полета и изучая мотыльков, исследователи получили ценную информацию о механизмах, лежащих в основе этих режимов полета.

Это исследование проливает свет на увлекательный мир полета насекомых, предлагая новые взгляды на эволюцию полета и возможности этих крошечных существ.

Источники: Технологический институт Джорджии/Роб Фелт.