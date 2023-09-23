Индийский лунный модуль обнаружил неожиданно высокий уровень серы на Луне

Индийский спускаемый аппарат Chandrayaan-3 предоставил ценные новые данные о составе поверхности Луны, включая наличие неожиданно высоких уровней серы. Посадочный модуль приземлился возле южного полюса Луны 23 августа 2023 года и предоставил ученым важную информацию о геологии Луны.

Марсоход «Чандраяан-3», «Прагян», проанализировал элементный состав лунного грунта с помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц и спектрометра лазерно-индуцированного пробоя. Хотя присутствие таких элементов, как железо, титан, алюминий и кальций, не было сюрпризом, высокий уровень серы стал неожиданностью.

Известно, что сера существует на Луне, но в очень низкой концентрации. Открытие более высоких уровней вблизи лунных полюсов имеет большое значение, поскольку оно может иметь значение для будущих исследований Луны и потенциального заселения людей. Серу можно использовать в качестве ресурса для жизни за счет земли, что позволит астронавтам производить такие материалы, как бетон на основе серы, солнечные элементы, батареи и удобрения.

Присутствие серы в лунном грунте связано с вулканической активностью. Породы глубоко на Луне содержат серу, которая выделяется в виде газа во время извержений вулканов. Некоторая часть серы остается внутри породы по мере ее остывания, что приводит к ее ассоциации с темными вулканическими породами Луны.

Измерения серы на поверхности Луны являются первыми в своем роде. Собранные данные помогут ученым лучше понять геологическую историю Луны, ее формирование и эволюцию. Полярные регионы Луны, где концентрация серы оказалась выше, могли иметь другой состав и условия окружающей среды по сравнению с экваториальными регионами.

Результаты также позволяют предположить, что сера в полярных регионах могла образоваться из тонкой атмосферы Луны или в результате древних извержений вулканов и ударов метеоритов. Дальнейший анализ и калибровка данных Чандраяана-3 будут необходимы для определения точного количества присутствующей серы.

Пока посадочный модуль находится в спячке лунной ночи, ученые надеются получить более ценные данные, если он проснется. Данные, собранные «Чандраян-3», внесут свой вклад в наше понимание геологии Луны и проложат путь для будущих исследований Луны и использования ресурсов.

Источник: Разговор