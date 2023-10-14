Радиолюбители используют затмения для изучения влияния ионосферы на радиоволны

Радиолюбители используют радиоволны, чтобы изучить, как затмения влияют на атмосферу. Во время общенациональных групп QSO радиолюбители или радиолюбители работают вместе, чтобы наблюдать и понимать влияние затмений на ионосферу. Ионосфера представляет собой слой свободно плавающих ионов вокруг Земли, и затмения оказывают известное влияние на этот слой.

В течение дня солнечные ультрафиолетовые и рентгеновские лучи отбивают электроны от их положительных аналогов, создавая в атмосфере заряженные частицы. Ночью эти частицы нейтрализуются и возвращаются в исходное состояние. Однако во время затмения тьма концентрируется в определенных областях, временно нейтрализуя часть атмосферы. Это влияет на распространение радиосигналов, особенно на более низких частотах, которые используются для связи на большие расстояния, например, для управления воздушным движением и военной связи.

Доктор Натаниэль Фриссел, доцент Скрэнтонского университета, объясняет, что у нас есть общее представление о том, как выглядит атмосфера в разное время дня или года, но остается еще много неизвестного о мелкомасштабных и кратковременных явлениях. функции. Вот тут-то и приходят на помощь любительские радиостанции.

Во время групп QSO радиолюбители общаются с как можно большим количеством станций за определенный период времени, чтобы установить наибольшее количество соединений. Такая высокая громкость и использование разных частот помогают исследователям определить места, где затмение влияет на радиоконтакт. Например, во время полного затмения 2017 года радиоданные показали падение связей на определенной частоте, когда путь тотальности проходил через их средние точки.

Изучение того, как изменения в ионосфере влияют на различные радиочастоты, может улучшить связь для различных пользователей, таких как службы экстренной помощи, корабли в море и самолеты, путешествующие над полярными регионами. Эти пользователи полагаются на более низкие частоты для необходимой связи.

Радиолюбители могут присоединиться к проекту HamSCI, чтобы поделиться своими данными и наблюдениями. Они могут создать свою собственную импровизированную радиостанцию ​​и общаться с другими операторами во время затмений, чтобы собрать ценную информацию о влиянии ионосферы на радиоволны.

В целом, эти усилия помогают улучшить наше понимание ионосферы и ее влияния на радиосвязь, позволяя обеспечить более эффективную и надежную связь на большие расстояния в различных областях.

источники:

- Данные о вечеринках QSO, финансируемых НАСА.

– Доктор Натаниэль Фриссел, Университет Скрэнтона.