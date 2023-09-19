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Наука

Исследование показало, что плодовые мухи используют воспоминания для поиска еды

ByГабриэль Бота

сентябрь 19, 2023
Исследование показало, что плодовые мухи используют воспоминания для поиска еды

Исследователи обнаружили, как мозг плодовых мух преобразует воспоминания о прошлых наградах в действенное поведение, позволяя им находить пищу. В частности, ключевая область мозга, называемая грибовидным телом, обрабатывает обонятельную информацию и присваивает значения различным запахам. Однако было неясно, как эти значения влияют на двигательные действия. Это исследование выявило кластер нейронов под названием UpWiN, которые играют решающую роль в преобразовании воспоминаний о запахах в движения против ветра.

Плодовые мухи, как и другие насекомые, поворачиваются против ветра, чтобы выследить запахи и определить, откуда исходят привлекательные запахи. Обонятельная система мозга мухи обнаруживает и ощущает запахи, переносимые ветром, направляя муху к награде. Исследователи обнаружили, что UpWiN объединяют тормозящие и возбуждающие сигналы из разных частей тела гриба, заставляя муху поворачиваться и двигаться против ветра.

Грибовидное тело в мозгу мухи обрабатывает и интегрирует обонятельную информацию и присваивает положительные или отрицательные значения различным запахам. Исследователи обнаружили, что воспоминания, сформированные в разных частях тела гриба, вызывают различное поведение, и лишь некоторые из них управляют движением мухи против ветра. UpWiN получают тормозящие и возбуждающие сигналы из этих отсеков, позволяя мухе эффективно перемещаться к источнику привлекательных запахов.

Это исследование дает представление о том, как усвоенные положительные и отрицательные ценности преобразуются в конкретные действия, основанные на памяти. UpWiN также посылают возбуждающие сигналы дофаминергическим нейронам для обучения более высокого порядка. Понимание этих механизмов нейронных цепей помогает объяснить, как параллельные дофаминергические нейроны и подсистемы памяти взаимодействуют, управляя действиями, основанными на памяти, и обучением на уровне отдельных нейронных цепей.

Дальнейшие исследования на плодовых мушках могут пролить свет на роль воспоминаний в поведении и обучении мозга как позвоночных, так и беспозвоночных.

Источник: HHMI (Медицинский институт Говарда Хьюза).

Определения:
– Грибовидное тело: область мозга, обнаруженная у некоторых насекомых, ответственная за обработку обонятельной информации и присвоение значения различным запахам.
– UpWiNs: кластер нейронов, которые интегрируют тормозящие и возбуждающие сигналы из разных отделов тела гриба, направляя плодовых мушек двигаться против ветра в сторону привлекательных запахов.

источники:
– HHMI (Медицинский институт Говарда Хьюза)
– Оригинальное исследование: «Механизмы нейронной цепи для преобразования изученных обонятельных валентностей в движение, ориентированное на ветер», Ёсинори Асо и др. электронная жизнь

By Габриэль Бота

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