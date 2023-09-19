Исследование показало, что плодовые мухи используют воспоминания для поиска еды

Исследователи обнаружили, как мозг плодовых мух преобразует воспоминания о прошлых наградах в действенное поведение, позволяя им находить пищу. В частности, ключевая область мозга, называемая грибовидным телом, обрабатывает обонятельную информацию и присваивает значения различным запахам. Однако было неясно, как эти значения влияют на двигательные действия. Это исследование выявило кластер нейронов под названием UpWiN, которые играют решающую роль в преобразовании воспоминаний о запахах в движения против ветра.

Плодовые мухи, как и другие насекомые, поворачиваются против ветра, чтобы выследить запахи и определить, откуда исходят привлекательные запахи. Обонятельная система мозга мухи обнаруживает и ощущает запахи, переносимые ветром, направляя муху к награде. Исследователи обнаружили, что UpWiN объединяют тормозящие и возбуждающие сигналы из разных частей тела гриба, заставляя муху поворачиваться и двигаться против ветра.

Грибовидное тело в мозгу мухи обрабатывает и интегрирует обонятельную информацию и присваивает положительные или отрицательные значения различным запахам. Исследователи обнаружили, что воспоминания, сформированные в разных частях тела гриба, вызывают различное поведение, и лишь некоторые из них управляют движением мухи против ветра. UpWiN получают тормозящие и возбуждающие сигналы из этих отсеков, позволяя мухе эффективно перемещаться к источнику привлекательных запахов.

Это исследование дает представление о том, как усвоенные положительные и отрицательные ценности преобразуются в конкретные действия, основанные на памяти. UpWiN также посылают возбуждающие сигналы дофаминергическим нейронам для обучения более высокого порядка. Понимание этих механизмов нейронных цепей помогает объяснить, как параллельные дофаминергические нейроны и подсистемы памяти взаимодействуют, управляя действиями, основанными на памяти, и обучением на уровне отдельных нейронных цепей.

Дальнейшие исследования на плодовых мушках могут пролить свет на роль воспоминаний в поведении и обучении мозга как позвоночных, так и беспозвоночных.

Источник: HHMI (Медицинский институт Говарда Хьюза).

Определения:

– Грибовидное тело: область мозга, обнаруженная у некоторых насекомых, ответственная за обработку обонятельной информации и присвоение значения различным запахам.

– UpWiNs: кластер нейронов, которые интегрируют тормозящие и возбуждающие сигналы из разных отделов тела гриба, направляя плодовых мушек двигаться против ветра в сторону привлекательных запахов.

источники:

– HHMI (Медицинский институт Говарда Хьюза)

– Оригинальное исследование: «Механизмы нейронной цепи для преобразования изученных обонятельных валентностей в движение, ориентированное на ветер», Ёсинори Асо и др. электронная жизнь