Скорость кольцевого солнечного затмения: как она варьируется в зависимости от Америки

14 октября 2023 года на территории Америки произойдет редкое астрономическое событие – кольцевое солнечное затмение. Во время этого затмения часть тени Луны будет двигаться с различной скоростью: от 5,500 миль в час до медленной 1,250 миль в час. Скорость затмения зависит от нескольких факторов, включая его местоположение на Земле, расстояние до Луны и орбитальную скорость Луны.

Форма Земли играет значительную роль в определении скорости затмения. Когда тень Луны впервые коснется северной части Тихого океана, она будет двигаться с ошеломляющей скоростью 198,842 582,976 миль в час. Однако, когда он покинет планету в Атлантическом океане, его скорость замедлится до XNUMX XNUMX миль в час. Тень движется быстрее всего в крайних точках траектории затмения, потому что ось тени больше касается поверхности Земли.

В середине пути затмения, где «огненное кольцо» будет видно в течение 5 минут и 17 секунд у побережья Никарагуа, затмение будет двигаться с гораздо более медленной скоростью — 1,251 миль в час. Эта более медленная скорость обусловлена ​​тем, что ось тени в этом месте перпендикулярна поверхности Земли. Хотя сама луна не замедляется, пересечение тени Земли и луны замедляет.

В Соединенных Штатах скорость затмения не будет ни самой высокой, ни самой низкой. Когда тень Луны достигнет побережья Орегона в 9:13 утра по тихоокеанскому времени, ее скорость уже снизится до 5,683 миль в час. К тому времени, когда через 50 минут, в 12:03 по центральному поясному времени, он покинет побережье Техаса, его скорость еще больше снизится до 1,772 миль в час. Поэтому во время прохождения на юго-восток через США скорость затмения уменьшится на 3,911 миль в час.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна находится немного дальше по своей орбите и не может полностью закрыть Солнце, создавая эффект «огненного кольца». Центральная тень Луны, известная как тень, имеет конусообразную форму. Во время полного солнечного затмения кончик конуса касается Земли. Однако во время кольцевого солнечного затмения конус не полностью касается Земли, создавая антумбру, в которой Луна появляется внутри солнечного диска.

В целом скорость кольцевого солнечного затмения варьируется в зависимости от местоположения, причем самые высокие скорости наблюдаются на крайних точках траектории затмения. Понимание факторов, влияющих на скорость затмения, расширяет наши знания и понимание этого небесного явления.

источники:

- Интерактивная карта затмений Ксавье Жюбье

– Дэн МакГлаун из Eclipse2024.org

- GreatAmericanEclipse.com