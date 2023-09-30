Starlink и Project Kuiper: преодоление цифрового неравенства

Резюме:

Starlink Илона Маска и Project Kuiper Джеффа Безоса — это конкурирующие инициативы, направленные на сокращение цифрового разрыва путем подключения отдаленных районов мира к Интернету с помощью тысяч небольших спутников на низкой околоземной орбите (LEO). В настоящее время Starlink доступен в нескольких странах по разным ценам, включая 120 долларов в месяц в Нью-Йорке, 90 долларов на Аляске и 75 долларов в Великобритании (без учета стоимости оборудования и стоимости доставки). Эти услуги обеспечивают подключение к Интернету в регионах, где традиционная инфраструктура непрактична или отсутствует.

Введение:

Около 3 миллиардов человек во всем мире никогда не пользовались Интернетом, что подчеркивает значительный цифровой разрыв. Однако предприниматели Илон Маск и Джефф Безос работают над преодолением этого разрыва с помощью своих проектов Starlink и Project Kuiper. Развертывая группировки спутников на низкой околоземной орбите, эти инициативы направлены на обеспечение глобального интернет-покрытия, особенно в отдаленных районах.

Starlink: Соединяем мир с помощью спутников

Starlink, предприятие компании Маска SpaceX, находится в авангарде гонки по созданию спутниковой сети для глобального доступа в Интернет. В сентябре 2023 года услуга Starlink была доступна в разных странах с разными ценовыми уровнями. В Нью-Йорке жители могли подписаться на Starlink за 120 долларов в месяц, а клиентам на Аляске нужно было платить всего 90 долларов. В Великобритании услуга стоила 75 долларов (92 фунта стерлингов).

Проект Койпер: видение Безоса о глобальной связности

Project Kuiper, возглавляемый Blue Origin Безоса, — еще один амбициозный проект, направленный на обеспечение доступа в Интернет в недостаточно обслуживаемых районах. Хотя в настоящее время проект «Койпер» находится на ранней стадии разработки, он планирует запустить группировку спутников на низкой околоземной орбите. Используя передовые спутниковые технологии, это предприятие стремится преодолеть цифровой разрыв и обеспечить связь для регионов, где отсутствует традиционная инфраструктура.

Воздействие: сокращение цифрового разрыва

Развертывание спутниковых группировок Starlink и Project Kuiper может произвести революцию в глобальной связи. Отдаленные районы, ранее недоступные из-за географических барьеров или высокой стоимости развертывания инфраструктуры, теперь смогут получить доступ к Интернету. Это расширение возможностей подключения откроет двери к образовательным ресурсам, возможностям электронной коммерции, телемедицинским услугам и улучшенным каналам связи для этих недостаточно обслуживаемых регионов.

Своими конкурентными инициативами Маск и Безос возглавляют усилия по преодолению цифрового разрыва и предоставлению миллиардам людей доступа к Интернету. Starlink и Project Kuiper пишут новую главу в истории глобальной связи, принося преимущества цифровой эпохи даже в самые отдаленные уголки мира.

источники:

– «Стоимость пакета Starlink различается в разных странах» (URL-адрес недоступен)

– «Starlink Илона Маска» (URL-адрес не доступен)

– «Проект Койпер Джеффа Безоса» (URL-адрес не доступен)