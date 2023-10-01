CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Исследование показало, что морское биоразнообразие обновляется каждые 36 миллионов лет

ByМамфо Брешиа

Октябрь 1, 2023
Исследование показало, что морское биоразнообразие обновляется каждые 36 миллионов лет

Ученые обнаружили замечательную закономерность в истории планеты. Каждые 36 миллионов лет в морских экосистемах наблюдается всплеск биоразнообразия, омолаживающий океаны. Это явление вызвано геологическими изменениями и тектоникой плит.

Согласно исследованию, проведенному профессором Дитмаром Мюллером из Сиднейского университета, рост биоразнообразия совпадает с изменением скорости распространения морского дна. Это приводит к циклическим изменениям глубин океанских бассейнов и переносу воды в недра Земли, что приводит к колебаниям затопления и высыхания континентов. Эти периоды обширного мелководья способствуют сохранению биоразнообразия.

Исследование выявило пики и спады морского биоразнообразия и связало их с изменениями уровня моря, вызванными движением тектонических плит. Это исследование бросает вызов предыдущим объяснениям долгосрочных изменений видов и подчеркивает регулярный 36-миллионный цикл.

Профессор Мюллер объясняет: «Длительность циклов составляет 36 миллионов лет из-за регулярных закономерностей в том, как тектонические плиты перерабатываются в конвективную мантию, мобильную часть недр Земли. Он движется медленно, как горячий густой суп в кастрюле».

Этот цикл, охватывающий миллионы лет, позволяет взглянуть на наше существование в перспективе. Мысль о том, что планета процветала задолго до нашего существования и будет продолжать процветать еще долго после того, как нас не станет, вызывает одновременно трепет и унижение.

В заключение, исследование показывает повторяющуюся картину омоложения морского биоразнообразия каждые 36 миллионов лет. Он дает ценную информацию о процессах эволюции Земли, подчеркивая сложное взаимодействие между геологическими изменениями и процветанием жизни в океанах.

источники:
– Профессор Дитмар Мюллер, Сиднейский университет

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Стресс засухи вызывает изменения в функциях почвы тропических лесов

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Прорывной биосенсор на основе белка разработан для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов на основе тротила

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Стресс засухи вызывает изменения в функциях почвы тропических лесов

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Прорывной биосенсор на основе белка разработан для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов на основе тротила

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Марсоход НАСА Perseverance запечатлел марсианского пылевого дьявола в кратере Джезеро

Октябрь 3, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев