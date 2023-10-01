Исследование показало, что морское биоразнообразие обновляется каждые 36 миллионов лет

Ученые обнаружили замечательную закономерность в истории планеты. Каждые 36 миллионов лет в морских экосистемах наблюдается всплеск биоразнообразия, омолаживающий океаны. Это явление вызвано геологическими изменениями и тектоникой плит.

Согласно исследованию, проведенному профессором Дитмаром Мюллером из Сиднейского университета, рост биоразнообразия совпадает с изменением скорости распространения морского дна. Это приводит к циклическим изменениям глубин океанских бассейнов и переносу воды в недра Земли, что приводит к колебаниям затопления и высыхания континентов. Эти периоды обширного мелководья способствуют сохранению биоразнообразия.

Исследование выявило пики и спады морского биоразнообразия и связало их с изменениями уровня моря, вызванными движением тектонических плит. Это исследование бросает вызов предыдущим объяснениям долгосрочных изменений видов и подчеркивает регулярный 36-миллионный цикл.

Профессор Мюллер объясняет: «Длительность циклов составляет 36 миллионов лет из-за регулярных закономерностей в том, как тектонические плиты перерабатываются в конвективную мантию, мобильную часть недр Земли. Он движется медленно, как горячий густой суп в кастрюле».

Этот цикл, охватывающий миллионы лет, позволяет взглянуть на наше существование в перспективе. Мысль о том, что планета процветала задолго до нашего существования и будет продолжать процветать еще долго после того, как нас не станет, вызывает одновременно трепет и унижение.

В заключение, исследование показывает повторяющуюся картину омоложения морского биоразнообразия каждые 36 миллионов лет. Он дает ценную информацию о процессах эволюции Земли, подчеркивая сложное взаимодействие между геологическими изменениями и процветанием жизни в океанах.

источники:

– Профессор Дитмар Мюллер, Сиднейский университет