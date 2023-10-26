Раскрытие тайны поведения плодовых мух, направленного на поиск вознаграждения

Команда биомедицинских исследователей из Центра нейронных цепей и поведения Оксфордского университета совершила потрясающий прорыв в понимании того, как поведение, направленное на вознаграждение, может превзойти естественные процессы мозга по избеганию риска. Изучая дрозофил, исследователи сосредоточились на грибовидном теле — хорошо изученной части мозга дрозофилы, которая, как известно, участвует в сохранении памяти и модификации поведения.

В своем новаторском исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследовательская группа манипулировала нейронами, высвобождающими дофамин, в мозгу плодовых мух, чтобы изучить их роль в неограниченном поведении, направленном на вознаграждение. Предыдущие исследования показали, что эти нейроны играют решающую роль в модификации поведения. Искусственно активируя определенные нейроны, участвующие в поведении, связанном с вознаграждением и отвращением к наказанию, исследователи смогли вызвать у плодовых мух неограниченное поведение, связанное с поиском вознаграждения.

Интересно, что исследование также выявило естественную систему вознаграждения и наказания в мозгу плодовых мух. Некоторые из дофаминовых нейронов, ответственных за чувство вознаграждения, на самом деле нарушили функционирование нейронов, участвующих в избегании наказания. Это открытие проливает свет на то, как поведение, направленное на вознаграждение, сохраняется, несмотря на неблагоприятные последствия.

Понимание механизмов, лежащих в основе поведения, направленного на вознаграждение, имеет важное значение для разгадки его сложностей как у людей, так и у животных. Человеческие примеры, такие как рискованное или деструктивное поведение ради денежной выгоды или употребления психоактивных веществ, демонстрируют актуальность этого исследования для нашего собственного вида. Изучая плодовых мух, мозг которых относительно примитивен по сравнению с человеческим, исследователи могут получить ценную информацию о фундаментальных принципах, управляющих поведением, направленным на поиск вознаграждения.

Это новаторское исследование открывает захватывающие возможности для будущих исследований, более глубоко погружающихся в нейронные цепи, участвующие в поведении, связанном с поиском вознаграждения и избеганием риска. Разгадав тонкости этих нейронных цепей, ученые могут открыть новые подходы к смягчению или предотвращению вредного поведения людей, направленного на получение вознаграждения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое нейроны, выделяющие дофамин?

Ответ: Нейроны, высвобождающие дофамин, — это особые клетки мозга, которые выделяют дофамин, нейромедиатор, связанный с удовольствием, мотивацией и вознаграждением.

Вопрос: Что такое грибовидное тело?

Ответ: Грибовидное тело — это область мозга плодовой мухи, которая участвует в сохранении памяти и модификации поведения.

Вопрос: Зачем изучать дрозофил, чтобы понять поведение, направленное на вознаграждение?

Ответ: У плодовых мух относительно простой мозг, что делает их идеальными для исследования фундаментальных принципов, лежащих в основе сложного поведения, например поиска вознаграждения.

Вопрос: Как поведение, направленное на вознаграждение, сохраняется, несмотря на неблагоприятные последствия?

Ответ: Исследование показало, что некоторые дофаминовые нейроны, отвечающие за чувства вознаграждения, нарушают работу нейронов, участвующих в избегании наказания, что приводит к неограниченному поведению, направленному на вознаграждение.

Вопрос: Какую пользу это исследование принесет людям?

Ответ: Понимая нейронные цепи, участвующие в поведении, связанном с поиском вознаграждения, ученые могут получить представление о том, как предотвратить или смягчить вредное поведение, связанное с поиском вознаграждения, у людей.