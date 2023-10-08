Австралийский исследовательский спутник SpIRIT будет запущен в ноябре

Спутник SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal), разработанный Мельбурнским университетом, станет первым исследовательским спутником Австралии, запущенным в космос почти за два десятилетия. Спутник весом всего 11.5 килограмма будет запущен на одной из ракет SpaceX Илона Маска в ноябре. Это также будет первый австралийский спутник, на котором будет установлено оборудование иностранного космического агентства, в частности детектор гамма-излучения HERMES от Итальянского космического агентства.

Детектор HERMES будет использоваться для поиска остатков мертвых или сталкивающихся звезд, испускающих лучи высокой энергии в качестве доказательства их распада в черные дыры. Размещение этого детектора знаменует собой позитивный шаг для австралийского космического сектора, который уже давно полагается на спутники, принадлежащие международным компаниям.

Запуск спутника SpIRIT произошел в то время, когда Австралия осознает риски, связанные с слишком сильной зависимостью от других стран в получении спутниковых данных. Недавняя угроза закрытия бюджета в США подчеркнула, что Австралия может быть отрезана от спутниковых данных США в критические времена, например, во время лесных пожаров. Это подчеркивает важность развития сильной внутренней космической программы и суверенного потенциала.

Спутник SpIRIT оснащен плазменным двигателем, разработанным аделаидской компанией Neumann Space, который использует твердый металл в качестве топлива и устраняет необходимость во взрывоопасном и токсичном пороховом газе. Кроме того, спутник содержит систему терморегулирования, разработанную Мельбурнским университетом, и основную конструкцию, изготовленную аделаидской компанией Inovor.

Несмотря на недавнее сокращение финансирования космической отрасли, Австралийское космическое агентство по-прежнему с оптимизмом смотрит на спутниковые возможности страны. Запуск спутника SpIRIT, наряду с другими предстоящими спутниковыми проектами, демонстрирует потенциал Австралии в создании более сложных спутников и развитии национального потенциала в области космических технологий.

источники:

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Определения:

– SpIRIT (Интеллектуальный тепловизор, реагирующий на космическую индустрию) – австралийский исследовательский спутник, разработанный Мельбурнским университетом.

– ГЕРМЕС – Детектор гамма-излучения Итальянского космического агентства, установленный на спутнике SpIRIT.

– Плазменный двигатель – тип двигательной установки, которая создает тягу с помощью плазмы, заряженного газа.

– Суверенные возможности – способность страны иметь независимый контроль и владение своими космическими технологиями и доступом к спутниковым данным, не полагаясь на другие страны.