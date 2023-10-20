Спутники следят за развитием Эль-Ниньо в Тихом океане

Спутники, такие как Sentinel-6 Michael Freilich, в настоящее время наблюдают за явлением, происходящим в Тихом океане. В водах у западного побережья Южной Америки наблюдается повышение температуры, что приводит к расширению уровня моря. Такое повышение температуры поверхности океана оказывает существенное влияние на погодные условия в Азии и Северной Америке — явление, известное как Эль-Ниньо.

Чтобы получить представление о Эль-Ниньо в этом году, исследователи изучают события прошлого. В заявлении, опубликованном Лабораторией реактивного движения НАСА, говорится, что во время Эль-Ниньо в 2015-2016 годах в Калифорнии произошли сильные дожди, которые привели к сильному прибою, наводнениям и оползням.

Новое изображение НАСА сравнивает начало Эль-Ниньо 2023 года с закономерностями, наблюдавшимися в октябре 1997 года и октябре 2015 года, которые космическое агентство считало экстремальными событиями. Эти предыдущие события вызвали изменения глобальной температуры, характера ветра и уровня моря.

Когда температура поверхностных вод повышается, приземные ветры с востока на запад ослабевают. Это изменение приводит к увеличению количества осадков в восточной и центральной части Тихого океана, в то время как в Индонезии наблюдается уменьшение количества осадков. Кроме того, активность в Тихом океане изменяет реактивное течение, что приводит к более влажным и холодным условиям на юге США и к более сухим и теплым условиям на севере.

Несмотря на то, что Эль-Ниньо в этом году кажется относительно мягким по сравнению с прошлыми событиями, Джош Уиллис, научный сотрудник проекта Sentinel-6 Майкла Фрейлиха, предполагает, что оно все равно может принести влажную зиму на юго-запад США, если условия выровняются.

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich является частью миссии Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, совместной работы Европейского космического агентства, Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников, НАСА и NOAA. Он назван в честь Михаэля Фрейлиха, бывшего директора Отдела наук о Земле НАСА.

источники:

– Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) в Пасадене, Калифорния.

– Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА)