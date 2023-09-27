EXO-Лавовые миры: проливают свет на эволюцию Земли

Недавнее исследование, опубликованное в «Астрофизическом журнале», исследует увлекательный мир экзолавовых миров и их потенциал в пролитии света на историю эволюции Земли. Хотя Земля когда-то была полностью расплавленной, ученые-планетологи называют эту фазу океаном магмы. Считается, что Земля, возможно, прошла через несколько фаз океана магмы, прежде чем остыла и стала обитаемой планетой, которой она является сегодня.

Открытие тысяч экзопланет миссиями по поиску планет, такими как космический корабль «Кеплер» и TESS, выявило множество каменистых миров, вращающихся вокруг своих звезд при экстремальных температурах, в результате чего они расплавляются или частично расплавляются. Эти перегретые скалистые миры, известные как суперземли, дают ценную информацию о прошлом Земли и ее переходе из океана магмы.

Исследование под названием «Шипучие суперземли: влияние состава магмы на объемную плотность и структуру лавовых миров», проведенное Кирстен Боли, аспиранткой астрономии Университета штата Огайо, исследует влияние океанов магмы на сверхземли. Эволюция Земли и ее наблюдаемые свойства.

С помощью программного обеспечения для моделирования экзопланет исследователи смоделировали планеты со сверхкоротким периодом (USP), которые вращаются вокруг своих звезд-хозяев. Они обнаружили, что состав магмы планеты имеет решающее значение для определения ее способности улавливать летучие элементы и потенциала для поддержания жизни. Планеты с достаточным количеством углерода и кислорода в магме могут в конечном итоге выпустить эти важные материалы в свою атмосферу, создавая благоприятные условия для жизни.

В исследовании также изучалась плотность магматических планет и ее значение для наблюдения на расстоянии. Интересно, что наличие океана магмы существенно не влияет на плотность планеты, что бросает вызов предыдущим предположениям и поднимает вопросы о лучшем методе понимания этих загадочных миров.

В целом, экзолавовые миры предлагают уникальную возможность изучить эволюцию планет земной группы и их потенциал обитаемости. Разгадывая тайны этих экстремальных условий, ученые смогут получить ценную информацию об истории Земли и раскрыть факторы, влияющие на способность планеты поддерживать жизнь.

источники:

– «Шипучие суперземли: влияние состава магмы на объемную плотность и структуру лавовых миров» – Астрофизический журнал (URL-адрес не указан)