Как астрономы измеряют возраст планет и звезд

Астрономы стремятся понять возраст планет и звезд, чтобы получить представление об их формировании и эволюции, а также о потенциале развития жизни. Однако определение возраста небесных объектов представляет собой серьезную проблему.

Звезды, как и Солнце, сохраняют неизменный внешний вид на протяжении миллиардов лет, что затрудняет оценку их возраста. Точно так же свойства планет, такие как температура, часто определяются звездой, вокруг которой они вращаются, а не их собственным возрастом и эволюцией.

Тем не менее астрономы разработали несколько методов оценки возраста звезд. Один из подходов заключается в наблюдении изменений яркости и цвета с течением времени. Сравнивая эти измерения с математическими моделями, ученые могут оценить возраст звезды на основе того, как она развивается.

Другой метод, известный как гирохронология, предполагает изучение скорости вращения звезд. По мере старения звезд их вращение постепенно замедляется из-за трения. Сравнивая скорости вращения звезд разного возраста, астрономы могут установить математические зависимости, которые позволят им оценить возраст звезды.

Другой передовой метод — астеросейсмология — предполагает изучение вибраций на поверхности звезд, вызванных внутренними волнами. Молодые звезды демонстрируют различные модели колебаний по сравнению со старыми звездами, что позволяет астрономам оценить их возраст с помощью этого метода. Например, астеросейсмология оценила возраст Солнца примерно в 4.58 миллиарда лет.

Когда дело доходит до определения возраста планет, радионуклиды играют решающую роль. Эти особые атомы со временем распадаются и выделяют энергию, эффективно действуя как естественные часы. Анализируя наличие радионуклидов в таких объектах, как метеориты и камни, ученые могут точно оценить их возраст.

Что касается скалистых планет в нашей солнечной системе, астрономы часто полагаются на подсчет кратеров. На старых поверхностях, как правило, больше кратеров, что указывает на их возраст. Однако процессы эрозии могут скрыть эти доказательства, что затрудняет определение возраста некоторых планетарных поверхностей.

Оценить возраст планет-гигантов, таких как Юпитер, еще сложнее, поскольку их поверхности глубоко погребены. В таких случаях астрономы прибегают к косвенным методам, например подсчету кратеров на своих спутниках или изучению распределения определенных типов метеоритов, разбросанных ими.

В настоящее время невозможно напрямую измерить возраст планет за пределами нашей Солнечной системы из-за технологических ограничений. Однако, совершенствуя методы определения возраста звезд, астрономы могут делать обоснованные предположения о возрасте сопровождающих их планет.

Хотя оценка возраста небесных объектов может быть сложной задачей, сравнение различных методов и возраста горных пород в нашей Солнечной системе обеспечивает определенную точность. Изучая тонкие подсказки и используя комбинацию методов, астрономы продолжают расширять наше понимание возраста звезд и планет.

источники:

– Адам Бургассер, «Разговор»

– Голоса экспертов Space.com: обзор и идеи