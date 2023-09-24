Новое исследование бросает вызов теориям формирования земной коры

Недавнее исследование, проведенное исследователями из штата Пенсильвания, представило новые результаты, которые бросают вызов существующим теориям формирования земной коры и тектонических плит. В то время как преобладающие теории предполагают быстрое формирование тектонических плит в начале истории Земли, новое исследование показывает, что земная кора претерпела более медленный процесс переработки в течение миллиардов лет.

Ведущий автор Джесси Рейминк, доцент кафедры геонаук в Пенсильванском университете, объясняет, что эта информация может способствовать лучшему пониманию нашей планеты и потенциально пролить свет на формирование других планет. Доминирующая до сих пор теория предполагала внезапный переход от застойной планеты-крышки к планете с тектонической активностью около 3 миллиардов лет назад. Однако исследование показывает, что эта теория неточно отражает произошедшие процессы.

Чтобы прийти к своим выводам, исследователи проанализировали более 600,000 XNUMX образцов горных пород из базы данных горных пород Земли. Изучив геохимический состав и возраст этих пород, они смогли восстановить кривую роста земной коры и определить, как породы реформировались и перерабатывались с течением времени. Вопреки предыдущим теориям, результаты показывают, что земная кора повторяет структуру подстилающей мантии, что предполагает корреляцию между ними.

Исследование также отличается от предыдущих исследований тем, что основное внимание уделяется находкам горных пород, а не образцам минералов. Этот выбор был сделан потому, что записи о горных породах более чувствительны и менее склонны к предвзятости при изучении таких длительных временных масштабов. Проанализировав состав магматических пород по-новому, исследователи определили долю отложений и подсчитали объем переработки, произошедшей на протяжении всей истории Земли.

Результаты подчеркивают соответствие между кривой роста коры и данными роста мантии. Это выравнивание подтверждает предыдущие теории, предложенные учеными-геологами, но это исследование является первым, которое предоставило эмпирические данные из геологических пород, подтверждающие идею постепенного роста земной коры. Однако исследователи отмечают, что ограничения из-за нехватки данных остаются. Дальнейший анализ существующих данных может дать более глубокое понимание эволюции Земли и формирования различных планетарных тел.

Это исследование также может иметь значение для понимания других планет, таких как Венера, на которой отсутствуют тектонические плиты. Изучая различия между Землей и Венерой и изучая скорость роста коры, исследователи могут лучше понять, как и почему планеты развивались по разным траекториям.

В заключение, это новаторское исследование бросает вызов ранее принятым теориям формирования земной коры и тектонических плит. Анализируя находки горных пород, исследователи предоставили эмпирические доказательства постепенного роста земной коры, опровергнув идею внезапного перехода к тектонической активности. Хотя ограничения остаются, дальнейший анализ может дать ценную информацию об эволюции Земли и формировании других планет.

источники:

– Исследование: Письма о геохимических перспективах

- Пенсильванский штат