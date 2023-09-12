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Наука

Роль ионизированной мочевины в происхождении жизни на Земле

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Роль ионизированной мочевины в происхождении жизни на Земле

Ученые добились значительных успехов в понимании происхождения жизни на Земле, используя инновационные методы рентгеновской спектроскопии. Изучая ионизацию и реакцию молекул мочевины, исследователи пролили свет на то, как строительные блоки жизни могли формироваться на добиотической стадии.

В этот период атмосфера Земли была менее плотной, что позволяло высокоэнергетическому космическому излучению ионизировать молекулы. Небольшие лужи воды, содержащие мочевину, важное органическое соединение для образования нуклеооснований, подверглись интенсивному излучению. В результате мочевина превратилась в продукты реакции, которые могли бы послужить основой жизни.

Для дальнейшего изучения этого процесса международная исследовательская группа из Университета Тохоку, Женевского университета, ETH Цюриха и Гамбургского университета применила новаторский подход рентгеновской спектроскопии. В этом методе использовался источник света с генерацией высоких гармоник и субмикронная плоская струя жидкости для исследования химических реакций в жидкостях с исключительной временной точностью.

Изучая изменения молекул мочевины на фемтосекундном уровне (одна квадриллионная доля секунды), исследователи обнаружили динамический процесс, который происходит после ионизации. Ионизирующее излучение повреждает биомолекулы мочевины, но по мере рассеивания энергии молекулы мочевины подвергаются быстрой и сложной реакции.

Предыдущие исследования были сосредоточены на молекулярных реакциях в газовой фазе, но команда разработала устройство для генерации ультратонкой струи жидкости в вакууме, чтобы расширить свои исследования на водную среду, которая является естественной средой для биохимических процессов. Это достижение позволило им изучать, как разворачиваются реакции, в режиме реального времени.

Это исследование не только дает представление о происхождении жизни на Земле, но также открывает новые возможности в развивающейся области аттохимии. Наблюдая молекулярные реакции на беспрецедентном уровне детализации, ученые могут получить более глубокое понимание химических процессов и расширить наши знания о фундаментальных механизмах, которые управляют жизнью.

Ссылка: «Фемтосекундный перенос протона в растворах мочевины, исследованный с помощью рентгеновской спектроскопии», Чжун Инь, И-Пин Чанг, Тадас Бальчюнас, Яшой Шакья, Алекса Джорович, Джеффри Голье, Джузеппе Фацио, Робин Сантра, Людгер Инхестер, Жан-Пьер Вольф и Ханс Якоб Вернер, Nature.

By Вики Ставропулу

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