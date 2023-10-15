Происхождение драгоценных металлов: проследить их путь из космоса на Землю

Драгоценные металлы, такие как золото и платина, всегда привлекали человечество. Их редкость, красота и промышленное применение сделали их очень желанными активами. Теперь ученые из Йельского университета и Юго-Западного исследовательского института (SwRI) совершили прорыв, который не только разгадывает древние загадки, но и дает представление о формировании небесных тел по всей Вселенной.

Исследователи глубоко углубились в происхождение этих драгоценных материалов, проследив их путь от огромных просторов космоса до самой мантии Земли. История начинается с жестоких столкновений небесных тел в космическом пространстве, подготавливающих почву для космической драмы, которая в конечном итоге приведет эти ценные металлы к поверхности Земли гораздо ближе, чем считалось ранее.

Изучая химический состав древних горных пород, команда собрала замечательную историю. Они нашли доказательства того, что эти драгоценные металлы были доставлены на Землю в результате бомбардировки метеоритами на ранних стадиях формирования нашей планеты. Эти удары метеоритов могли принести на нашу планету значительное количество золота, платины и других драгоценных металлов из космоса.

Полученные данные бросают вызов традиционному представлению о том, что большинство драгоценных металлов Земли образовались глубоко внутри ее собственной мантии. Вместо этого оказывается, что значительная часть может быть отнесена к внеземному происхождению, что дает новое понимание изобилия и распределения этих ценных ресурсов.

Этот новый прорыв проливает свет на сложные процессы, связанные с формированием небесных тел, и подчеркивает взаимосвязанность Вселенной. Он предлагает заглянуть в жестокое прошлое нашей планеты и подчеркивает роль, которую космические столкновения сыграли в формировании состава Земли.

Дальнейшие исследования в этой области, несомненно, дадут дополнительную информацию о происхождении драгоценных металлов и их присутствии в нашем мире. По мере того, как наше понимание продолжает развиваться, будет расти и наша признательность за замечательное путешествие, которое предприняли эти металлы, из глубин космоса на поверхность нашей прекрасной планеты.

источники:

- Йельский университет

– Юго-Западный научно-исследовательский институт (SwRI)