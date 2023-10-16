Эволюционная загадка неправильноногих гусениц

Гусеницы известны своими дополнительными ногами, называемыми ложноногами, которые используются для хватания за ветки и листья. Недавнее исследование пролило свет на эволюционное происхождение этих ложноногих. Исследователи обнаружили, что ложноноги на самом деле произошли от генетической программы, которая определяет доли в конечностях ракообразных. Эта генетическая программа оставалась неактивной в области конечностей ракообразных в течение миллионов лет, пока она не была реактивирована в брюшке гусениц.

Исследование включало разрушение определенного гена, брюшного А, у личинок бабочек, где расположены ложноножки. Полное разрушение гена привело к отсутствию ложноножек, тогда как частичное разрушение привело к развитию двух различных черт брюшной полости — ложноножек и модифицированной версии грудных ног. Это указывает на то, что эти две черты возникают из разных мест тела и не могут быть одной и той же чертой.

Дальнейший анализ показал, что генетический код ложноножек аналогичен таковому у головных рогов — еще одной новой черты бабочек и мотыльков. Пул генов, экспрессируемых ложноногами, также аналогичен генам, обнаруженным в эндитах, части придатков ракообразных.

Исследование предполагает, что эволюционная история конечностей насекомых сложна: конечности возникли как одноосные придатки, а затем стали двуветвистыми. Со временем на этих конечностях появились обращенные внутрь доли, называемые эндитами. У некоторых линий насекомых эндиты были утрачены, но у бабочек и мотыльков они вновь активировались и стали функционировать как ложноножки.

Это исследование показывает, как эволюция переназначает существующие черты и генетические программы. Неправоногие — это новая черта, возникшая из ранее существовавших инструкций по изготовлению частей примитивных ног. Тайна ложноножек гусениц наконец-то раскрыта, обнажая их древнюю связь с конечностями ракообразных.

источники:

– Национальный университет Сингапура