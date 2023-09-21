Достижения и этические аспекты редактирования генов в медицине

Редактирование генов, новаторская область медицины, было основной темой основного доклада доктора Тамары Сунбул под названием «Новая эра в медицине: цифровая диагностика и терапия». Доктор Сунбул, медицинский директор отдела клинической информатики в Johns Hopkins Aramco Healthcare, подчеркнул потенциал генотипирования и зависимость от сбора данных с течением времени.

Целью цифровых технологий, таких как редактирование генов, является обнаружение отклонений, которые могут привести к изменениям в результатах при назначении лекарств. Доктор Сунбул объяснил, что люди могут по-разному реагировать на одно и то же лекарство, подчеркнув необходимость точной диагностики и методов лечения.

Одним из наиболее значительных достижений в редактировании генов является CRISPR-Cas9, также известный как «генетические ножницы». Эта технология точно разрезает последовательности ДНК в определенных участках, позволяя удалять или вставлять последовательности генов, которые модифицируют основу ДНК. Хотя CRISPR первоначально нашел применение в сельском хозяйстве и биоэнергетике, доктор Сунбул поделился своим потенциалом в цифровой диагностике и терапии.

В области цифровой диагностики появились новые методы, такие как ШЕРЛОК и ДЕТЕКТР. Эти методы используют редактирование генов, чтобы обеспечить быстрое обнаружение инфекционных заболеваний, таких как COVID-19. Кроме того, такие компании, как Atomwise, Deep Genomics и Valo, включают редактирование генов в процессы разработки лекарств.

Кроме того, редактирование генов играет решающую роль в развитии клеточной и генной терапии для целого ряда заболеваний. Сюда входят заболевания крови, такие как талассемия, серповидно-клеточная анемия и гемофилия, а также такие состояния, как синдром Дауна, наследственная слепота, муковисцидоз, мышечная дистрофия Дюшенна и болезнь Хантингтона. Благодаря использованию CRISPR стало возможным перепрограммировать иммунную систему пациента на борьбу с собственным раком, инфекциями (такими как ВИЧ, COVID-19, грипп, малярия, вирус Зика и устойчивость к антибиотикам), а также хроническими заболеваниями, такими как гиперхолестеринемия и гиперхолестеринемия. 1 диабет.

Несмотря на эти замечательные достижения, этические, юридические и научные соображения остаются важными. Доктор Сунбул отметил, что неправильное редактирование генов может иметь пагубные последствия, подчеркнув необходимость осторожности и точности. Более того, редактирование генов потенциально может повлиять на будущие поколения, поскольку необратимые изменения могут передаваться по наследству. Поэтому необходимы всесторонние дискуссии об этических последствиях редактирования генов, чтобы обеспечить ответственное применение и защитить благополучие отдельных людей и общества в целом.

источники:

– Доктор Тамара Сунбул, медицинский директор отдела клинической информатики в Johns Hopkins Aramco Healthcare