Изменение климата угрожает необычайной продолжительности жизни летучих мышей, показало исследование

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, предполагает, что замечательная продолжительность жизни летучих мышей может оказаться под угрозой из-за повышения глобальной температуры. Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Дублина и Бристольского университета, было сосредоточено на цикле спячки группы диких подковоносов.

Исследователи обнаружили, что колебания погоды в период спячки летучих мышей влияют на молекулярный механизм, ответственный за их долгую жизнь. Теломеры, представляющие собой участки ДНК, защищающие концы хромосом, укорачиваются каждый раз, когда клетка делится. Этот процесс сокращения связан со старением и болезнями, связанными со старением.

Исследование показало, что летучие мыши, которые чаще выходили из спячки из-за более теплых условий, имели значительно более короткие теломеры по сравнению с предыдущими зимами с более холодными температурами. Профессор Эмма Тилинг из Университетского колледжа Дублина выразила обеспокоенность по поводу этих результатов, заявив, что прогнозируемое повышение глобальной температуры может ограничить благотворное воздействие спячки на диких летучих мышей.

Доктор Меган Пауэр, ведущий автор исследования, в течение трех зим следила за более чем 200 дикими подковоносами, чтобы изучить влияние спячки на теломеры. Исследование показало, что спячка действует как форма омоложения: в течение сезона спячки теломеры удлиняются, а не укорачиваются. Это расширение, вероятно, связано с экспрессией фермента теломеразы, который позволяет теломерной ДНК реплицироваться, не причиняя вреда.

Результаты исследования подчеркивают потенциальные последствия изменения климатических условий для долголетия летучих мышей. Виды с большой продолжительностью жизни и медленными темпами размножения, такие как летучие мыши, особенно уязвимы к изменениям окружающей среды. Исследователи подчеркивают важность понимания того, как летучие мыши страдают от быстрого изменения климата и адаптируются к нему.

Необходимы дальнейшие исследования для изучения роли теломеразы в удлинении теломер во время гибернации. В исследовании подчеркивается влияние изменения климата на экологию и выживание популяций летучих мышей, подчеркивая необходимость продолжения исследований и усилий по сохранению для защиты этих необычных существ.

источник:

– Меган Л. Пауэр и др., Динамика теломер гибернации в меняющемся климате: данные о диких подковообразных летучих мышах, Труды Королевского общества B: Биологические науки (2023). DOI: 10.1098/рспб.2023.1589

– Университетский колледж Дублина