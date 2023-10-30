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Новое исследование раскрывает феномен городских растений

ByРоберт Эндрю

30 октября, 2023
Новое исследование раскрывает феномен городских растений

Доктор Юя Фукано, доцент Университета Тиба, сделал интригующее наблюдение, пытаясь усыпить свою дочь. Он заметил, что у ползучего кислика, распространенного сорного растения, растущего вокруг его квартиры, листья красные, а в пригороде — ярко-зеленые. Это побудило его продолжить изучение этого явления, и он и его команда приступили к полевому исследованию, чтобы понять, почему растение проявляет разные характеристики в городских и зеленых насаждениях.

Щавель ползучий, известный с научной точки зрения как Oxalis corniculata, — растение, встречающееся повсеместно во всем мире. Он процветает в различных средах обитания: от сельскохозяйственных угодий и берегов рек до лужаек и парков. Это низкорослое травянистое растение имеет тройчатые листья с кисло-желтыми цветками, и его трудно не заметить из-за его широкого распространения.

В ходе исследования доктор Фукано и его команда провели трансектные исследования в трех местах недалеко от Токио, разделив территории на городские, зеленые и промежуточные пространства. Они проанализировали соотношение зеленолистных и краснолистных растений на каждом участке и обнаружили явную разницу в их распространении. Особи с зелеными листьями более преобладали в зеленых насаждениях, а особи с красными листьями были более распространены в городских районах.

Исследователи также использовали платформу гражданской науки iNaturalist для сбора данных наблюдений по всему миру. Анализ более 9,500 наблюдений подтвердил их выводы, продемонстрировав корреляцию между изменением цвета листьев и городской средой.

Этому явлению, вероятно, способствуют уникальные характеристики городских территорий, такие как непроницаемые поверхности и повышенные температуры из-за эффекта городского острова тепла. Растения в городских пространствах сталкиваются с меньшими угрозами хищников и меньшей конкуренцией, что допускает эволюционные изменения, вызванные сдвигом экологической ниши.

Это исследование дает ценную информацию об адаптивности растений в городской среде и влиянии антропогенной экологии на популяции растений. Понимание этой динамики может помочь в городском планировании и сохранении биоразнообразия растений в городах.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое Oxalis corniculata?

Oxalis corniculata, также известная как кислица ползущая, является распространенным сорным растением, встречающимся во всем мире. У него тройчатые листья и кисло-желтые цветы.

Вопрос: Почему исследователи изучали изменение цвета кислицы ползучей?

Исследователи заметили, что щавель ползучий имеет разную окраску листьев в городских и зеленых насаждениях. Это побудило их исследовать факторы, способствующие этому изменению.

Вопрос: Что обнаружили исследователи?

Исследователи обнаружили, что особи с зелеными листьями более преобладали в зеленых насаждениях, а особи с красными листьями более распространены в городских районах.

Вопрос: Что может быть причиной такого изменения?

Уникальные характеристики городских территорий, такие как непроницаемые поверхности и повышенные температуры, вероятно, способствуют изменению цвета листьев кислицы ползучей. Отсутствие пастбищных животных и снижение конкуренции между растениями в городских пространствах также могут сыграть свою роль.

Вопрос: Почему это исследование важно?

Понимание адаптивности растений в городской среде и влияния антропогенной экологии на популяции растений имеет решающее значение для городского планирования и сохранения биоразнообразия растений в городах. Это исследование дает ценную информацию об этой динамике.

By Роберт Эндрю