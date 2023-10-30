Новое исследование раскрывает феномен городских растений

Доктор Юя Фукано, доцент Университета Тиба, сделал интригующее наблюдение, пытаясь усыпить свою дочь. Он заметил, что у ползучего кислика, распространенного сорного растения, растущего вокруг его квартиры, листья красные, а в пригороде — ярко-зеленые. Это побудило его продолжить изучение этого явления, и он и его команда приступили к полевому исследованию, чтобы понять, почему растение проявляет разные характеристики в городских и зеленых насаждениях.

Щавель ползучий, известный с научной точки зрения как Oxalis corniculata, — растение, встречающееся повсеместно во всем мире. Он процветает в различных средах обитания: от сельскохозяйственных угодий и берегов рек до лужаек и парков. Это низкорослое травянистое растение имеет тройчатые листья с кисло-желтыми цветками, и его трудно не заметить из-за его широкого распространения.

В ходе исследования доктор Фукано и его команда провели трансектные исследования в трех местах недалеко от Токио, разделив территории на городские, зеленые и промежуточные пространства. Они проанализировали соотношение зеленолистных и краснолистных растений на каждом участке и обнаружили явную разницу в их распространении. Особи с зелеными листьями более преобладали в зеленых насаждениях, а особи с красными листьями были более распространены в городских районах.

Исследователи также использовали платформу гражданской науки iNaturalist для сбора данных наблюдений по всему миру. Анализ более 9,500 наблюдений подтвердил их выводы, продемонстрировав корреляцию между изменением цвета листьев и городской средой.

Этому явлению, вероятно, способствуют уникальные характеристики городских территорий, такие как непроницаемые поверхности и повышенные температуры из-за эффекта городского острова тепла. Растения в городских пространствах сталкиваются с меньшими угрозами хищников и меньшей конкуренцией, что допускает эволюционные изменения, вызванные сдвигом экологической ниши.

Это исследование дает ценную информацию об адаптивности растений в городской среде и влиянии антропогенной экологии на популяции растений. Понимание этой динамики может помочь в городском планировании и сохранении биоразнообразия растений в городах.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое Oxalis corniculata?

Oxalis corniculata, также известная как кислица ползущая, является распространенным сорным растением, встречающимся во всем мире. У него тройчатые листья и кисло-желтые цветы.

Вопрос: Почему исследователи изучали изменение цвета кислицы ползучей?

Исследователи заметили, что щавель ползучий имеет разную окраску листьев в городских и зеленых насаждениях. Это побудило их исследовать факторы, способствующие этому изменению.

Вопрос: Что обнаружили исследователи?

Исследователи обнаружили, что особи с зелеными листьями более преобладали в зеленых насаждениях, а особи с красными листьями более распространены в городских районах.

Вопрос: Что может быть причиной такого изменения?

Уникальные характеристики городских территорий, такие как непроницаемые поверхности и повышенные температуры, вероятно, способствуют изменению цвета листьев кислицы ползучей. Отсутствие пастбищных животных и снижение конкуренции между растениями в городских пространствах также могут сыграть свою роль.

Вопрос: Почему это исследование важно?

Понимание адаптивности растений в городской среде и влияния антропогенной экологии на популяции растений имеет решающее значение для городского планирования и сохранения биоразнообразия растений в городах. Это исследование дает ценную информацию об этой динамике.