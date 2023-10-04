Радиотелескоп MeerKAT: развитие радиоастрономии посредством автоматизации и технологий

В недавнем подкасте Чхая Дханани, руководитель отдела инженерных исследований в компании Thoughtworks, поделилась ценной информацией о радиотелескопе MeerKAT. Расположенный в Южной Африке телескоп MeerKAT представляет собой современный радиотелескоп, который произвел революцию в области радиоастрономии.

В отличие от оптических телескопов, MeerKAT может улавливать радиосигналы днем ​​и ночью, что делает его очень чувствительным для изучения небесных объектов. Построенный с 64 антеннами, он служит предшественником системы Square Kilometer Array (SKA), которая станет крупнейшим и наиболее чувствительным радиотелескопом в Южном полушарии.

Thoughtworks, консалтинговая компания по цифровой трансформации, объединила усилия с Межуниверситетским центром астрономии и астрофизики (IUCAA) в Пуне в 2018 году для двухлетнего сотрудничества. Их целью было специализироваться на программном обеспечении обработки данных для MeerKAT. В рамках этого сотрудничества компания Thoughtworks разработала автоматизированный конвейер обработки изображений под названием «ARTIP». Этот конвейер эффективно обрабатывает огромный объем данных, генерируемых MeerKAT, удаляя шум, калибруя сигналы и автоматизируя обработку данных, тем самым ускоряя процесс анализа.

Это сотрудничество привело к двум важным открытиям. Один из них включает обнаружение редких атомов водорода в далеких галактиках, что дает представление о формировании небесных тел и генерации газа. Телескоп MeerKAT предлагает уникальную возможность изучить различные аспекты Вселенной, включая галактики, черные дыры, гравитационные волны, темную энергию и происхождение жизни.

MeerKAT не только внес значительный вклад в область радиоастрономии, но также способствовал инновациям в области высокопроизводительных вычислений, ускорителей, механизмов хранения и энергоэффективных решений. Его влияние выходит за рамки научных знаний и распространяется на технологические достижения.

Радиотелескоп MeerKAT и его автоматизация обработки данных служат примером захватывающих разработок, происходящих в области радиоастрономии. Благодаря сотрудничеству и технологическим достижениям ученые глубже погружаются в тайны Вселенной, расширяя наше понимание космоса.

источники:

– Чхая Дханани, руководитель отдела инженерных исследований компании Thoughtworks.

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