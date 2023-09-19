Улучшение экосистемных услуг с помощью эковольтаики: устойчивый подход к солнечной энергии

Традиционный подход к установке солнечной энергии часто включает в себя расчистку земли и установку солнечных панелей на ровной поверхности. Однако этот метод может привести к значительному нарушению экосистем. Чтобы продвигать более устойчивый и экологически ответственный подход, исследователи из Университета штата Колорадо предлагают использовать эковольтаику, которая сочетает производство энергии с сохранением экосистемных услуг.

Агривольтаика, которая предполагает двойное использование земли для сельского хозяйства и установки солнечных батарей, уже признана положительным шагом на пути к устойчивому развитию. Тем не менее, оно имеет тенденцию отдавать приоритет максимизации производства электроэнергии, не принимая во внимание потенциальные выгоды для растений и животных, находящихся под солнечными панелями. Эковольтаика использует другой подход, разрабатывая солнечные батареи, которые учитывают потребности экосистемы, особенно в средах с ограниченным количеством воды, таких как луга.

Исследователи черпают вдохновение в своей работе в Jack's Solar Garden, крупнейшем исследовательском центре агровольтаики в США. Здесь они изучают, как солнечные панели изменяют структуру солнечного света и изменяют распределение осадков, создавая уникальную микросреду, которая поддерживает разнообразие внутри солнечных установок. Эта микросреда занимает центральное место в концепции эковольтаики.

Одним из ключевых преимуществ эковольтаики является ее потенциал для восстановления сильно деградированных или заброшенных сельскохозяйственных земель. Эти территории, которые идеально подходят для крупномасштабных солнечных установок, могут быть одновременно преобразованы в среду обитания, которая увеличивает биоразнообразие и одновременно обеспечивает чистую энергию.

Для дальнейшего изучения экологического воздействия солнечных батарей исследователи планируют создать новый исследовательский центр на естественных пастбищах недалеко от кампуса университета. С помощью этой инициативы они стремятся лучше понять влияние солнечных установок на суровые и засушливые экосистемы, поскольку в будущем изменение климата будет усиливаться.

Исследование, проведенное командой Университета штата Колорадо, направлено на то, чтобы повлиять на будущие солнечные установки путем изучения принципов, которые отдают приоритет экологической устойчивости. Приняв эти принципы, энергетические компании могут внести свой вклад как в решение проблем климата, так и в решение проблем землепользования. Благодаря эковольтаике становится возможным более устойчивое и экологически обоснованное будущее солнечной энергетики.

источники:

– Мэтью А. Стурчио и др., «Эковольтаические принципы для более устойчивого, экологически информированного будущего солнечной энергетики», Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02174-x

– Государственный университет Колорадо. «Как установки солнечной энергии могут сделать экосистемы приоритетными?» (2023, 19 сентября). Физика.орг.