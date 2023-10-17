Метеоритный дождь Ориониды 2023 года: небесное зрелище, которое вы не захотите пропустить

Ежегодный метеорный поток Ориониды достигнет пика 22 октября 2023 года, предоставив небесное зрелище, которое вы не захотите пропустить. Известные своими яркими и быстрыми метеорами, Ориониды создают потрясающие визуальные впечатления в ночном небе.

Метеоры потока Ориониды движутся со скоростью, превышающей 148,000 66 миль в час (XNUMX километров в секунду), и могут превратиться в огненные шары, производящие продолжительные вспышки света. Проходя мимо, они часто оставляют светящиеся «поезда», которые могут задерживаться от нескольких секунд до минут. Хотя кажется, что метеоры происходят из созвездия Ориона, на самом деле метеоры представляют собой крошечные фрагменты и частицы, обычно от комет или астероидов, которые сгорают при входе в атмосферу Земли.

В случае с Орионидами эти метеоры представляют собой обломки кометы Галлея, которая проходит мимо Солнца и Земли каждые 75–79 лет. Каждый раз, когда комета Галлея приближается к внутренней части Солнечной системы, она теряет от 3 до 10 футов своего материала.

Чтобы получить наилучшие впечатления от просмотра, рекомендуется смотреть под углом от 45 до 90 градусов от сияющей точки на небе. Такая перспектива позволяет метеорам казаться длиннее и эффектнее. Если смотреть прямо на радиант, метеоры могут показаться короче из-за эффекта, называемого ракурсом.

Ориониды обычно производят от 15 до 20 метеоров в час на пике своего развития, если наблюдать их из мест с минимальным световым загрязнением. Однако в прошлом были случаи, когда количество метеоров утроилось. В этом году активной активности не предвидится.

Лучшее время для наблюдения за метеоритным дождем — первые часы после полуночи и до рассвета. Ориониды случайно достигнут пика в выходные 2023 года, поэтому будет удобнее ложиться спать допоздна. Метеорный дождь виден как из северного, так и из южного полушария: зрители в северном полушарии смотрят на юго-восток, а зрители в южном полушарии - на северо-восток.

Комета Галлея, источник метеоров Орионид, является одной из самых известных комет и появляется примерно раз в 76 лет. Последний раз она появлялась в 1986 году, а вернуться планируется в 2061 году. Ориониды служат напоминанием о постоянном присутствии кометы в нашем небе.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным астрономом или любопытным наблюдателем, метеорный поток Ориониды 2023 года обещает стать небесным зрелищем, которое нельзя пропустить. Обязательно найдите место вдали от ярких городских огней и возьмите с собой шезлонг или одеяло, чтобы чувствовать себя комфортно и наслаждаться представлением.

Источники: НАСА, EarthSky, Американское метеорное общество.