Пик метеорного потока Дракониды сегодня вечером

Метеорный поток Дракониды, также известный как Джакобиниды, можно будет наблюдать в ночном небе до завтра, но его пик ожидается сегодня вечером. Этот ежегодный метеорный поток характеризуется как «переменный», то есть интенсивность и частота метеоров могут сильно меняться от года к году.

Во время пика метеорного потока Дракониды наблюдатели могут увидеть захватывающее дух зрелище падающих звезд. Однако из-за его непредсказуемости нет никакой гарантии, сколько метеоров будет видно. В некоторые годы можно увидеть всего несколько метеоров в час, в то время как в другие годы может возникнуть захватывающее шоу с сотнями метеоров, проносящихся по небу.

Радиантная точка метеорного потока Дракониды расположена в созвездии Дракона, отсюда и его название. Чтобы наблюдать метеорный дождь, рекомендуется найти темное место вдали от городских огней, лечь на спину и посмотреть на северо-западное небо.

Хотя метеорный поток Дракониды не так известен и популярен, как другие ежегодные метеорные потоки, такие как Персеиды или Геминиды, он предлагает наблюдателям уникальные и захватывающие впечатления. Метеоры являются остатками кометы 21P/Джакобини-Циннера, которая обращается вокруг Солнца каждые 6.6 года. Когда Земля проходит через обломки, оставленные кометой, частицы сгорают в нашей атмосфере, создавая ослепительные полосы света, которые мы видим как метеоры.

Так что, если вы поклонник небесных явлений и метеорных дождей, не упустите свой шанс поймать Драконид сегодня вечером. Не забудьте одеться потеплее, взять с собой одеяло и насладиться красотой ночного неба.

Определения:

– Метеоритный дождь Дракониды/Гиакобиниды: ежегодный метеорный поток, который происходит в октябре, характеризуется как «переменный» и известен своей непредсказуемой интенсивностью и частотой метеоров.

– Сияющая точка: точка на небе, из которой, по-видимому, исходят метеоры в метеорном дожде.

источники:

– Метеоритный дождь Дракониды можно будет увидеть до завтра, но пик достигнет этого вечера, автор Сэм Тонкин.