Новые открытия о древних микробах и их выживании

Недавняя публикация ученого из Университета штата Монтана проливает свет на экологические процессы древней формы жизни, которая существует до сих пор. Исследование под названием «Метаногены приобретают и биоаккумулируют никель во время восстановительного растворения никелевого пирита» углубляется в уникальные характеристики метаногенов, микроорганизмов, которые играют решающую роль в производстве метана или природного газа.

Метаногены отличаются от других организмов, потому что они не используют солнечный свет для получения энергии и не могут выжить в присутствии кислорода. Вместо этого они получают энергию из химических веществ в окружающей среде, часто разрушая камни и минералы. В этом процессе в качестве побочного продукта образуется метан. Понимание того, как метаногены достигают этого, может дать представление о резком снижении уровня метана и увеличении содержания кислорода на Земле миллиарды лет назад.

Исследование конкретно сосредоточено на определенном типе метаногена, который может извлекать и накапливать никель из окружающей среды. Используя минералы в качестве источника питательных веществ, эти метаногены могут поддерживать их рост. Эти результаты способствуют пониманию того, почему количество метана в атмосфере уменьшилось миллиарды лет назад, что потенциально было вызвано сокращением популяции метаногенов из-за изменения условий окружающей среды или нехватки никеля, важного элемента для их выживания.

Исследовательская группа провела эксперименты по наблюдению за ростом и выживанием метаногенов в средах с различным содержанием никеля. Измеряя вырабатываемый метан и анализируя содержание никеля, хранящегося в клетках, исследователи сделали важные открытия о зависимости метаногенов от никеля. Они обнаружили, что этим микроорганизмам требуется гораздо меньше никеля, чем считалось ранее, и они обладают способностью накапливать никель для будущего выживания даже в средах с обеднением никелем.

Это исследование имеет более широкие последствия, выходящие за рамки изучения древних микроорганизмов. Понимание процесса «биомайнинга», используемого метаногенами, может привести к разработке технологий добычи полезных ископаемых с минимальным воздействием на окружающую среду. Обучаясь у этих микробов, люди смогут более эффективно и устойчиво добывать минералы и металлы из Земли.

В исследовании подчеркиваются три ключевых вывода. Во-первых, это показывает, что метаногены могут приобретать никель из минералов — явление, ранее не наблюдавшееся. Во-вторых, эти микроорганизмы могут усваивать никель даже в чрезвычайно низких концентрациях, что бросает вызов предыдущим предположениям об их потребностях в питательных веществах. Наконец, метаногены накапливают в себе никель, чтобы обеспечить его достаточный запас для своего выживания.

Хотя исследование углубляется в сложные научные концепции, его всеобъемлющее значение очевидно. Понимание перехода от метановой атмосферы к богатой кислородом среде Земли имеет решающее значение для понимания развития пригодных для жизни условий для форм жизни, включая человека. По мере появления новых открытий, подобных этим, они открывают новые вопросы, побуждая к продолжению исследований и исследований.

источники:

– Прикладная и экологическая микробиология (2023 г.). DOI: 10.1128/aem.00991-23