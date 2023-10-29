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Наука

Новое открытие бросает вызов «своду правил» ДНК

ByГабриэль Бота

29 октября, 2023
Новое открытие бросает вызов «своду правил» ДНК

Случайные открытия уже давно играют жизненно важную роль в научных прорывах. Случайные открытия, от пенициллина до микроволновой печи, привели к удивительным инновациям. Теперь недавнее открытие, опубликованное в PLoS Genetics, еще раз бросило вызов устоявшимся представлениям в мире генетики.

Доктор Джейми Макгоуэн, научный сотрудник Института Эрлхема, совместно работал с исследователями из Оксфордского университета над разработкой нового конвейера секвенирования ДНК. Их целью было секвенировать небольшие количества ДНК из отдельных клеток организмов, которые трудно вырастить в лаборатории. Во время изучения микроскопического организма, известного как протист, полученного из пресноводного пруда, они наткнулись на неожиданный вид с уникальным вариантом генетического кода.

Генетический код, фундаментальный элемент биологии, обычно высоко консервативен у разных видов. Он состоит из 64 кодонов, которые представляют собой группы из трех нуклеотидов, причем три кодона: ТАА, ТАГ и ТГА действуют как «стоп-кодоны», обозначающие конец гена. Однако у простейшего, которого изучали Макгоуэн и его коллеги, два стоп-кодона приобрели измененное значение, игнорируя установленные «правила» трансляции генов.

Это открытие проливает свет на огромное количество неизвестных в области генетики и геномики. Это заставляет нас подвергнуть сомнению наше нынешнее понимание биологии, особенно в области протистов. Эти одноклеточные организмы, которыми часто пренебрегают в проектах секвенирования генома, обладают огромным потенциалом для понимания эволюции жизни на Земле.

Вопросы и ответы:

Q: Что такое генетический код?
A: Генетический код — это набор правил, определяющих, как гены транслируются в аминокислотные последовательности для построения белков.

Q: Сколько кодонов составляет генетический код?
A: Генетический код состоит из 64 кодонов, включая три стоп-кодона.

Q: Что исследователи узнали о генетическом коде простейших?
A: Они обнаружили, что два стоп-кодона в генетическом коде протистов приобрели измененное значение, что противоречило устоявшемуся пониманию трансляции генов.

Q: Каково значение изучения протистов?
A: Протисты, которых часто упускают из виду в проектах по секвенированию генома, могут дать важную информацию об эволюции всей жизни на Земле. Решающее значение для изучения имеют не только болезнетворные протисты, но и непатогенные или свободноживущие протисты.

Q: Как это открытие бросает вызов устоявшимся убеждениям?
A: Игнорируя традиционные «правила» трансляции генов, это открытие расширяет наше понимание изменчивости генетического кода и подчеркивает необходимость дальнейших исследований простейших.

By Габриэль Бота