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Наука

Влияние ремонта часов на техническое обслуживание космической станции

ByМамфо Брешиа

Октябрь 5, 2023
Влияние ремонта часов на техническое обслуживание космической станции

Дон Петтит, инженер-химик и астронавт НАСА, произвел революцию в способах ремонта Международной космической станции (МКС) благодаря своему опыту ремонта часов. В видео, документирующем процесс ремонта своих часов, Петтит продемонстрировал важность мелкого ремонта двигателей в космосе. До этого стандартным протоколом ремонта на МКС была замена целых узлов без их разборки. Однако катастрофа «Колумбии» в 2003 году, из-за которой флот Хьюстона был остановлен на два с половиной года, заставила НАСА переосмыслить свой подход.

Видео Петтита о ремонте часов продемонстрировало, что ремонт можно эффективно производить в космосе, что побудило НАСА рассмотреть идею использования ловкости своих астронавтов для тонких ремонтных работ. Этот сдвиг в мышлении оказал существенное влияние на будущие процедуры технического обслуживания на борту МКС.

Возможность ремонтировать оборудование на орбите позволила НАСА адаптироваться к проблемам, вызванным длительным приземлением флота космических шаттлов. Из-за сокращения численности экипажа и ограниченности запасов на МКС необходимость эффективного ремонта стала критической. Видео Петтита сыграло решающую роль в доказательстве того, что астронавты обладают навыками, необходимыми для выполнения сложных ремонтных задач.

Вдохновившись демонстрацией ремонта часов Петтита, обслуживающий персонал НАСА начал изучать возможность демонтажа и ремонта оборудования на орбите. Такой подход позволил им продлить срок службы существующих поставок и снизить зависимость от запасных частей с Земли.

Влияние видео Петтита вышло за рамки демонстрации возможностей ремонта. Он продемонстрировал мастерство и ловкость астронавтов в решении деликатных задач, бросив вызов представлению о том, что они несут единоличную ответственность за более крупные и грубые операции. Этот сдвиг в мышлении проложил путь к новой эре процедур обслуживания и ремонта космических станций.

С принятием Закона НАСА о разрешении, который продлевает участие США в МКС до 2030 года, и растущим участием коммерческих космических операторов, важность тонких ремонтных работ остается решающей. Наследие ремонта часов в космосе продолжает играть важную роль в обеспечении долговечности и функциональности космических кораблей.

Источники: Проводной

By Мамфо Брешиа

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