Колумбийский исследователь изучает внеземной материал в образцах пыли, возвращенных на Землю

Молодой колумбийский исследователь Камило Харамильо-Корреа получил уникальную возможность изучить образцы пыли, доставленные из космоса. Образцы были собраны миссией «Хаябуса-2» японского космического агентства, которая первой передала изображения с работающих марсоходов на астероиде и доставила на Землю геологические образцы. Харамильо-Корреа, который в то время изучал докторскую диссертацию в области ядерной энергетики, спроектировал и изготовил герметичную капсулу для образцов, в которой можно было хранить образцы и защищать их от загрязнения воздуха.

Его наставники спросили, можно ли использовать капсулу для изучения внеземного материала, и Джарамилло-Корреа модифицировал и протестировал капсулу, чтобы она соответствовала строгим требованиям по защите образцов. Команда провела исследования на двух наборах образцов с астероида Рюгу: отдельных частицах и мелких порошках. Анализ продолжается, но они рассчитывают получить информацию о составе, свойствах и возможных доказательствах космического выветривания астероидов.

По мнению Харамильо-Корреа, изучение астероидов важно по двум основным причинам. Во-первых, они дают представление о ранних стадиях развития Солнечной системы и могут помочь нам понять, как формировались она и планета Земля, а также происхождение жизни. Во-вторых, изучение астероидов может дать представление о последствиях космического выветривания и загрязнения атмосферы.

Поездка Харамильо-Корреа из Колумбии в Соединенные Штаты для проведения исследований также подчеркивает различия в исследовательской среде и доступе к ресурсам. Он отметил, что исследователи в США имеют гораздо более легкий доступ к ресурсам, таким как инструменты, по сравнению с Колумбией. Несмотря на это, он научился ценить возможности своей лаборатории в Колумбии и быть находчивым.

Другая колумбийская исследовательница, Андреа Гусман Меса, реализовала свои мечты в области астрофизики. Ее докторская диссертация сосредоточилась на изучении атмосфер планет за пределами нашей Солнечной системы. Она сравнила атмосферные модели с данными наблюдений, используя системы машинного обучения, чтобы сделать прогнозы о составе этих атмосфер. Гузман Меса также сыграла важную роль в повышении известности женщин-ученых в Колумбии, надеясь добиться реальных изменений в исследовательской экосистеме страны.

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