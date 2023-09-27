Астероид 2023 SF6: близкая встреча с Землей

НАСА выпустило предупреждение об астероиде под названием Asteroid 2023 SF6, который, как ожидается, сегодня приблизится к Земле на максимальное расстояние. Хотя большинство астероидов расположены в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, некоторые из этих космических камней могут приближаться к нашей планете в опасной близости.

Астероид 2023 SF6, предполагаемая ширина которого составляет около 62 футов, пройдет мимо Земли на расстоянии всего 1.4 миллиона километров. Хотя это и не убийца планет, он крупнее челябинского астероида, нанесшего значительный ущерб в 2013 году. Астероид движется к Земле с ошеломляющей скоростью 62,548 XNUMX километров в час.

Принадлежащий к группе околоземных астероидов Аполлона, этот астероид имеет большую полуось, большую, чем у Земли. Астероиды Аполлона названы в честь астероида Аполлона 1862 года, открытого в 1930-х годах. Интересно, что такое близкое сближение с Землей станет первым в истории для астероида 2023 SF6. Согласно данным поиска в базе данных малых тел НАСА, для этого астероида в будущем не прогнозируется близкое сближение.

Астероид 2023 SF6 служит напоминанием о потенциальных угрозах, которые астероиды могут представлять для нашей планеты. Хотя непосредственной опасности со стороны этого конкретного астероида нет, НАСА продолжает следить за астероидами, кометами и другими околоземными объектами на предмет потенциальных сближений, которые могут поставить под угрозу безопасность Земли.

Это событие подчеркивает важность изучения и понимания астероидов. Эти древние космические камни не только представляют потенциальную угрозу, но и хранят тайны Вселенной. Изучая астероиды, ученые могут получить ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и истории космоса.

источники:

– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) – американское космическое агентство, отвечающее за исследование и освоение космоса.

– HT Tech – это источник новостей о технологиях, предоставляющий обновленную информацию о последних событиях в мире технологий.

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