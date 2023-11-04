Новое финансирование программы возврата образцов с Марса НАСА при прекращении сотрудничества с Европейской марсианской миссией

Распорядители Палаты представителей недавно опубликовали отчет с подробным описанием законопроекта о расходах на торговлю, правосудие и науку (CJS) на 2024 финансовый год, который включает бюджет НАСА в размере 25.366 миллиардов долларов. В отличие от законопроекта Сената, отчет Палаты представителей предусматривает полное финансирование в размере 949.3 миллиона долларов для программы НАСА по возвращению образцов с Марса (MSR), гарантируя запуск посадочного модуля для извлечения образцов и запуска миссий по возвращению на Землю орбитальных кораблей к 2030 году.

Хотя отчет Палаты представителей полностью поддерживает программу MSR, он останавливает планы НАСА по сотрудничеству с европейской миссией на Марс. В отчете прямо говорится, что он не поддерживает запрошенное финансирование для марсохода Розалинд Франклин ExoMars, что относится к предложенной НАСА поддержке миссии Европейского космического агентства. Это решение было принято после того, как Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Россией в прошлом году.

В отчете Палаты представителей признаются ожидаемые результаты Независимого наблюдательного совета, который завершил свою работу в сентябре. Правление пришло к выводу, что вероятность того, что MSR останется в рамках затрат и графика, минимальна, оценивая стоимость программы от 8 до 11 миллиардов долларов. Эта стоимость превышает порог в 5.3 миллиарда долларов, указанный в отчете Сената, что подчеркивает расхождения между двумя законопроектами.

Хотя законопроект Палаты представителей значительно финансирует MSR, он сокращает финансирование других программ НАСА. Законопроект Палаты представителей немного увеличивает бюджет научных программ НАСА до 7.38 миллиарда долларов по сравнению с законопроектом Сената, предусматривающим 7.341 миллиарда долларов. Однако законопроект Палаты представителей уменьшает финансирование наук о Земле, астрофизики, гелиофизики, биологических и физических наук по сравнению с законопроектом Сената.

Кроме того, в законопроекте Палаты представителей предусмотрены конкретные формулировки относительно местоположения пункта приема образцов MSR. Он предписывает НАСА уделить приоритетное внимание близости к нынешнему куратору, разместив объект в пределах 30 миль (50 километров) от Космического центра Джонсона, где расположен нынешний объект. НАСА еще не выбрало потенциальное место для приемного объекта, но подчеркнуло необходимость получения 4-го уровня биобезопасности и возможность использования существующего государственного объекта.

В целом, отчет присваивателей Палаты представителей предлагает уникальную перспективу, полностью финансируя проблемную программу MSR, но в то же время отклоняясь от законопроекта Сената, прекращая сотрудничество с европейской миссией на Марс. Решения, принятые в отчете Палаты представителей, существенно повлияют на программы и будущие миссии НАСА.

FAQ

Что такое программа возврата образцов с Марса?

Программа возврата образцов с Марса — это инициатива НАСА по сбору образцов с поверхности Марса и возвращению их на Землю для дальнейшего анализа. Его цель — предоставить ценную информацию о геологической истории планеты и потенциальных признаках прошлой или настоящей жизни.

С какой европейской марсианской миссией планировало сотрудничать НАСА?

Европейская марсианская миссия, известная как марсоход Розалинд Франклин ЭкзоМарс, представляет собой проект Европейского космического агентства (ЕКА). Миссия предполагает отправку марсохода на Марс для поиска признаков прошлой или настоящей жизни и изучения окружающей среды планеты.

Каковы последствия полного финансирования программы возврата образцов с Марса?

Полное финансирование программы возвращения образцов с Марса гарантирует, что к 2030 году будут запущены миссии по сбору образцов и орбитальному аппарату, возвращающемуся на Землю. Это финансирование позволит НАСА продолжить исследование Марса, собрать ценные образцы и потенциально сделать новаторские открытия о планете.

Почему доклад Палаты представителей остановил сотрудничество с европейской миссией на Марс?

В докладе Палаты представителей решено не поддерживать финансирование НАСА марсохода «Розалинда Франклин ЭкзоМарс» из-за прекращения сотрудничества Европейского космического агентства с Россией. Это решение отражает сложности и проблемы, связанные с международным сотрудничеством в освоении космоса.