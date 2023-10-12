Тепловой инфракрасный спутник HOTSAT-1 начинает коммерческую эксплуатацию

Компания Satellite Vu, занимающаяся тепловыми инфракрасными спутниками, объявила, что ее первый спутник HOTSAT-1 успешно перешел в коммерческую эксплуатацию. Спутник, который является первым в группировке из восьми спутников, был спроектирован и изготовлен в Великобритании в сотрудничестве с Surrey Satellite Technologies.

HOTSAT-1 оснащен средневолновым инфракрасным устройством формирования изображений с разрешением 3.5 м, возможностью видеосъемки и поддерживает чувствительность менее 2 градусов Цельсия. Эта передовая технология позволяет спутнику получать ценные тепловые изображения, которые можно использовать для широкого спектра приложений, включая оптимизацию логистики, экологическое планирование и принятие решений, связанных с энергетикой.

Спутник Ву стремится стать мировым термометром, обеспечивающим независимую проверку данных, необходимых для мониторинга чистых нулевых целей. Контролируя промышленные энергетические отходы, загрязнение окружающей среды, лесные пожары и климатические явления практически в режиме реального времени, спутник может поддержать усилия по созданию более устойчивого и климатически устойчивого будущего.

С момента своего создания Satellite Vu получил в общей сложности 30.5 млн фунтов стерлингов (37.9 млн долларов США) венчурного финансирования. В июне компания привлекла дополнительные £12.7 млн ​​в рамках финансирования серии A-2 при участии ведущих инвесторов, таких как Molten Ventures, Seraphim Space Investment Trust PLC, Lockheed Martin и Earth Sciences Foundation.

HOTSAT-1 был запущен на орбиту в июне на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Успешный переход к коммерческой эксплуатации знаменует собой важную веху для Satellite Vu и подчеркивает стремление компании использовать передовые космические технологии на благо планеты.

В целом, внедрение HOTSAT-1 открывает новые возможности для использования теплового инфракрасного изображения и анализа данных для решения критических проблем в различных отраслях и содействия более устойчивому и климатически устойчивому будущему.

Источник: этот контент основан на статье с сайта satnews.com.