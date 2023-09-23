CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Эта планета подвергается дождю из драгоценных камней во время сезона дождей

ByМамфо Брешиа

сентябрь 23, 2023
Эта планета подвергается дождю из драгоценных камней во время сезона дождей

В сфере космического пространства, где открыты бесконечные чудеса, астрономы недавно сделали революционное открытие. Планета за пределами нашей Солнечной системы, известная как WASP-121b, привлекла внимание необычным явлением — дождями из драгоценных камней. Это замечательное открытие было сделано исследователями из Массачусетского технологического института с помощью космического телескопа НАСА «Хаббл».

WASP-121b, крупнее Юпитера, быстро движется вокруг своей родительской звезды, совершая один оборот всего за 30 часов из-за своей непосредственной близости к звезде. Эту планету, расположенную примерно в 850 световых годах от Земли, часто называют «Горячим Юпитером». Однако его отличает необычное явление, наблюдаемое на границе дня и ночи.

Исследование началось, когда астрономы наблюдали необычную активность на линии перехода между дневным и ночным временем на WASP-121b. Предыдущие наблюдения показали отсутствие титана в атмосфере, но присутствовал его химический родственник ванадий. Этот дисбаланс вызвал вопросы, поскольку эти два элемента имеют сходство.

Дальнейшее расследование, проведенное Микалом-Эвансом из Института астрономии Макса Планка, привело к удивительному открытию. Экстремальные температуры на ночной стороне планеты вызывают резкое падение температуры, в результате чего выпадают осадки, состоящие из титана и алюминия. Когда алюминий соединяется с такими элементами, как хром, железо и титан, он превращается в драгоценные камни, такие как рубины и сапфиры.

Открытие дождя из драгоценных камней на WASP-121b расширяет наше понимание разнообразия и красоты космоса. Он служит напоминанием о тайнах, ожидающих раскрытия в космическом пространстве.

источники:
– Мир физики:
– Викисклад:

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Исследование транслокации смягчения последствий и ее воздействия на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Новое исследование изучает влияние транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Габриэль Бота
Наука

Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Исследование транслокации смягчения последствий и ее воздействия на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Новое исследование изучает влияние транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Сэр Брайан Мэй с гордостью поддерживает успешный сбор образцов астероидов НАСА

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев