Эта планета подвергается дождю из драгоценных камней во время сезона дождей

В сфере космического пространства, где открыты бесконечные чудеса, астрономы недавно сделали революционное открытие. Планета за пределами нашей Солнечной системы, известная как WASP-121b, привлекла внимание необычным явлением — дождями из драгоценных камней. Это замечательное открытие было сделано исследователями из Массачусетского технологического института с помощью космического телескопа НАСА «Хаббл».

WASP-121b, крупнее Юпитера, быстро движется вокруг своей родительской звезды, совершая один оборот всего за 30 часов из-за своей непосредственной близости к звезде. Эту планету, расположенную примерно в 850 световых годах от Земли, часто называют «Горячим Юпитером». Однако его отличает необычное явление, наблюдаемое на границе дня и ночи.

Исследование началось, когда астрономы наблюдали необычную активность на линии перехода между дневным и ночным временем на WASP-121b. Предыдущие наблюдения показали отсутствие титана в атмосфере, но присутствовал его химический родственник ванадий. Этот дисбаланс вызвал вопросы, поскольку эти два элемента имеют сходство.

Дальнейшее расследование, проведенное Микалом-Эвансом из Института астрономии Макса Планка, привело к удивительному открытию. Экстремальные температуры на ночной стороне планеты вызывают резкое падение температуры, в результате чего выпадают осадки, состоящие из титана и алюминия. Когда алюминий соединяется с такими элементами, как хром, железо и титан, он превращается в драгоценные камни, такие как рубины и сапфиры.

Открытие дождя из драгоценных камней на WASP-121b расширяет наше понимание разнообразия и красоты космоса. Он служит напоминанием о тайнах, ожидающих раскрытия в космическом пространстве.

источники:

– Мир физики:

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