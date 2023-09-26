Надежды на возрождение индийского лунного корабля тают

Индийский лунный корабль «Викрам» и марсоход «Прагьян», совершивший историческую посадку на южном полюсе Луны в августе, не смогли восстановить связь после перехода в режим отключения, чтобы пережить морозную лунную ночь. Первоначально Индийская организация космических исследований (ISRO) надеялась, что космический корабль проснется примерно 22 сентября, когда закончится лунная ночь, что позволит солнечным панелям перезарядить свои батареи.

Однако с тех пор ученые ISRO не смогли установить контакт с посадочным модулем и марсоходом, что привело к угасанию надежд на возрождение. Морозные температуры на Луне представляют собой серьезную проблему: вероятность того, что устройства смогут выдержать экстремальные условия, составляет всего 50%. Несмотря на эту неудачу, ISRO планирует продолжать усилия по установлению связи до 30 сентября, когда запланирован следующий лунный закат.

Несмотря на неопределенность вокруг судьбы Викрама и Прагьяана, ISRO подчеркнула, что миссия «Чандраян-3» уже имела значительный успех и достигла своих основных целей. Индия стала первой страной, достигшей южного полярного региона Луны, и четвертой страной, успешно высадившейся на Луну, укрепив свои позиции лидера в освоении космоса.

Во время недельного исследования лунной поверхности марсоход Pragyaan сделал важные открытия. Он подтвердил наличие на Луне таких элементов, как сера, железо и кислород, передав ценные изображения и данные обратно на Землю. Даже если посадочный модуль и марсоход не проснутся, они останутся на Луне как символические представители достижений Индии в освоении Луны.

источники:

– ИСРО