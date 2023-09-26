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Надежды на возобновление миссии ISRO «Чандраян-3» угасают

ByВики Ставропулу

сентябрь 26, 2023
Надежды на возобновление миссии ISRO «Чандраян-3» угасают

Надежды на возобновление миссии ISRO Chandrayaan-3, в которую входят спускаемый аппарат Vikram и марсоход Pragyan, начали угасать, поскольку они оставались бездействующими с момента восхода Луны 22 сентября. Первоначально рассчитанная на один лунный день, миссия вступила в спящий режим» после выполнения научных задач в попытке продлить свою миссию. Однако проблемы, возникающие в условиях лунной ночи, такие как отключение электроэнергии и сильный холод, могли привести к повреждению электроники.

Председатель ISRO С. Соманат заявил, что ученые будут ждать весь лунный день, который длится примерно 14 земных дней, в надежде на возможную реактивацию. Основная цель – получить возможность проводить дальнейшие эксперименты на месте.

Миссия «Чандраян-3», являющаяся продолжением миссии «Чандраяан-2», является важным шагом на пути к продолжению исследования Луны Индией. Целью миссии является дальнейшее изучение лунной поверхности и сбор дополнительных данных о ее геологии и атмосфере. Посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» являются важнейшими компонентами миссии: посадочный модуль отвечает за мягкую посадку миссии на поверхность Луны, а марсоход проводит эксперименты на месте.

На начальном этапе миссии у спускаемого аппарата «Викрам» произошел сбой связи, и в сентябре 2019 года он совершил аварийную посадку на поверхность Луны. Несмотря на эту неудачу, миссия «Чандраян-2» все же добилась частичного успеха: орбитальный аппарат продолжал функционировать и предоставлять ценные данные о Луне.

Ученые и инженеры ISRO неустанно работали над изучением проблем предыдущей миссии и разработкой более надежного космического корабля для «Чандраяан-3». Возобновление работы компонентов миссии после восхода Луны было расценено как положительный знак. Однако суровые условия лунной ночи, похоже, нарушили работу посадочного модуля и марсохода.

Хотя надежды на возобновление работы угасают, миссия «Чандраян-3» уже внесла свой вклад в развитие возможностей Индии в освоении космоса. Ученые проанализируют данные и опыт, полученные в ходе миссии, для дальнейшего уточнения и улучшения будущих лунных миссий. «Чандраян-3», возможно, столкнулся с неудачами, но это свидетельство решимости и прогресса индийского космического агентства в его стремлении лучше понять Луну и ее окрестности.

источники:

– TOI.in

By Вики Ставропулу

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