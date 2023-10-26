Зонд «Надежда»: раскрываем тайны марсианской атмосферы

Опубликовав девятую порцию данных, «Зонд Надежды» миссии Эмирейтс на Марс продолжает предоставлять новаторскую информацию о марсианской атмосфере. Используя самые современные инструменты, зонд получил ошеломляющее количество — 3.3 терабайта атмосферных данных с Красной планеты, что произвело революцию в нашем понимании Марса.

Девятый набор данных, собранный с 1 марта по 31 мая 2023 года, демонстрирует исключительные возможности трех научных инструментов Emirates Mars Probe: инфракрасного спектрометра Emirates Mars (EMIRS), ультрафиолетового спектрометра Emirates Mars (EMUS) и Emirates Exploration Imager. (ЭКСИ). С помощью этих инструментов миссия предлагает всестороннее исследование марсианской атмосферы, от ее поверхности до внешних пределов.

Одно из самых замечательных открытий из последнего набора данных — исследование краткосрочных изменений и движения облаков на Марсе. EXI с его высокочастотными изображениями облаков, сделанными в разные даты, предоставляет ученым богатую информацию о динамической природе марсианских облаков.

Более того, когда Солнце вступает в пик своего 11-летнего цикла, ночные наблюдения EMUS выявили захватывающие дух проявления дискретных полярных сияний. Эти полярные сияния, наблюдаемые в самых сильных магнитных полях земной коры в южном полушарии, представили впечатляющее световое шоу 27-28 апреля 2023 года.

Расширенная миссия зонда «Надежда» выходит за рамки его основной цели — сбора данных за марсианский год, эквивалентный двум земным годам. Теперь, имея дополнительный земной год для изучения межгодовых изменений марсианской атмосферы, миссия стремится разгадать тайны, окружающие процессы в нижних слоях атмосферы, потерю верхних слоев атмосферы и решающую связь между ними.

Уникальная орбита зонда «Надежда» позволяет научному сообществу изучать ежедневные и сезонные изменения марсианской атмосферы. Анализируя обширную коллекцию данных зонда, исследователи ожидают получить важную информацию о динамике атмосферы Марса.

В заключение отметим, что зонд «Надежда» не только превзошел ожидания с точки зрения сбора данных, но и заложил основу для революционного прогресса в нашем понимании марсианской атмосферы. С каждым набором данных открываются новые загадки, побуждающие ученых разгадать тайны Красной планеты.

FAQ

1. Что такое зонд «Надежда»?

Зонд «Надежда» — космический корабль, запущенный миссией Эмиратов на Марс для изучения и сбора данных о марсианской атмосфере.

2. Какой объем данных собрал зонд «Надежда»?

Зонд «Надежда» собрал ошеломляющее количество — 3.3 терабайта атмосферных данных с Марса.

3. Каковы основные научные цели миссии?

Цель миссии - понять процессы в нижних слоях атмосферы, потерю верхних слоев атмосферы и связь между ними, чтобы раскрыть тайны, окружающие марсианскую атмосферу.

4. Какие примечательные выводы были сделаны из последнего набора данных?

Последний набор данных позволил получить захватывающую информацию о движении марсианских облаков и продемонстрировал захватывающие дух проявления дискретных сияний над сильнейшими магнитными полями земной коры в южном полушарии.

Источники: [domain.com] (URL сайта)