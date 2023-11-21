В средней школе Носсаля открыта новая статуя в честь местной легенды

Средняя школа Носсаля в Бервике недавно открыла поразительную бронзовую статую в натуральную величину в честь уважаемого сэра Густава Носсаля AC. Эта великолепная статуя, созданная всемирно известными скульпторами Джилли и Марком, отдает дань уважения выдающимся научным достижениям сэра Носсаля, его неоценимому вкладу в школу, а также его доступному и дружелюбному характеру.

20 ноября школьное сообщество собралось вместе, чтобы стать свидетелями торжественного открытия статуи, посвященной непреходящему наследию сэра Носсала. Доктор Джон Иннс, президент школьного совета, выразил радость по поводу того, что статуя наконец ожила после нескольких лет тщательного планирования и подготовки, которая началась еще в 2019 году с целью совпасть с 10-летним юбилеем школы в 2020.

Директор-основатель средней школы Носсала Роджер Пейдж поделился своими мыслями о значении статуи. Подчеркнув важную роль сэра Носсала в школьном сообществе, Пейдж выразил надежду, что статуя послужит достойной данью их связи. Он также подчеркнул, что сэр Носсал часто посещал школу, находя время для общения с учениками, персоналом и посетителями. Как символ этого заветного взаимодействия, бронзовая статуя сидящего сэра Носсала будет выставлена ​​на видном месте у главного входа в школу.

Помимо местного признания, сэр Густав Носсаль является фигурой с национальной и международной известностью. Удостоенный награды «Австралиец года» в 2000 году, сэр Носсал оставил неизгладимый след как в австралийском, так и во всем мире. Помимо своей новаторской работы в области иммунологии, он также посвятил себя многочисленным гуманитарным начинаниям. Среди его заметных достижений — председательство в Глобальной программе вакцин и иммунизации Всемирной организации здравоохранения, а также сотрудничество с Программой вакцинации Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Сэр Носсаль родился в Австрии в 1931 году и в молодом возрасте иммигрировал в Австралию. Преодолев языковой барьер, он преуспел в учебе, став лучшим учеником в своей школе и, в конечном итоге, получив медицинскую степень в Сиднейском университете. Впоследствии сэр Носсал защитил докторскую диссертацию. в Мельбурнском университете. Его блестящая карьера привела его в знаменитый Мельбурнский институт медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (WEHI), где он занимал должность директора с 1965 по 1996 год.

Сэр Носсал выразил надежду, что статуя, наряду с его постоянным влиянием в школе, вдохновит будущие поколения реализовать свои мечты. Он напомнил собравшимся, что Австралия – страна больших возможностей, и выразил благодарность и гордость за то, что стоит перед ними. Сэр Густав Носсаль призвал всех с любовью вспоминать время, проведенное в средней школе Носсаля.

Проект статуи стал возможен благодаря вкладу школьного сообщества и щедрым пожертвованиям от бизнес-поставщиков, таких как PSW Uniforms и Edunet Computers, а также существенному пожертвованию от WEHI в знак признания неоценимого вклада сэра Густава Носсаля как в медицинские исследования, так и в сама организация.

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FAQ

Кто такой сэр Густав Носсаль?

Сэр Густав Носсаль — австралийский учёный и гуманист австрийского происхождения. Он известен своими работами в области иммунологии и внес значительный вклад в медицинские исследования во всем мире. Сэр Носсал получил награду «Австралиец года» в 2000 году и занимал руководящие должности в таких уважаемых организациях, как Всемирная организация здравоохранения и Программа вакцинации Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Почему в средней школе Носсаля была открыта статуя?

Бронзовая статуя была открыта в средней школе Носсаля в честь достижений сэра Густава Носсаля, его важной роли в школьном сообществе и его доступного характера. Статуя служит данью уважения его научному вкладу и его постоянному влиянию как источника вдохновения как для студентов, так и для сотрудников.

Кто создал статую?

Статуя была создана всемирно признанными скульпторами Джилли и Марком, известными своим исключительным талантом и способностью передать суть и достижения выдающихся деятелей.