Генетика влияет на альтруистическое поведение медоносных пчел

Исследователи из Университета штата Пенсильвания провели исследование, изучающее генетическую основу альтруистического поведения медоносных пчел. Альтруистическое поведение определяется как поведение, которое приносит пользу другим, даже за счет человека, демонстрирующего такое поведение. Медоносные пчелы демонстрируют альтруистическое поведение посредством поведения свиты, когда рабочие пчелы кормят и ухаживают за пчелиной маткой, даже ценой своих собственных репродуктивных способностей.

Исследование показало, что гены, влияющие на восприимчивость к феромону нижней челюсти королевы, который запускает поведение свиты, наследуются либо от матери, либо от отца пчелы. Однако на альтруистическое поведение можно повлиять только в том случае, если эти гены унаследованы от матери. Результаты подтверждают теорию родства внутригеномного конфликта, которая предполагает наличие конфликтующих генов от обоих родителей в отношении поддержки поведения.

Исследователи скрестили разные линии медоносных пчел и проанализировали реакцию рабочих пчел на феромон. Используя секвенирование РНК и персонализированные геномы, они исследовали закономерности экспрессии генов и выявили регуляторные сети генов с внутригеномным конфликтом. Они заметили, что гены, экспрессирующиеся с отцовской предвзятостью, были более распространены.

Это исследование проливает свет на генетический контроль альтруистического поведения и предполагает, что внутригеномный конфликт может играть значительную роль в формировании различных черт у медоносных пчел и других видов. Понимание генетической основы альтруизма медоносных пчел может способствовать нашему пониманию социального поведения животных.

источники:

– Молекулярная экология (журнал)

– Университет штата Пенсильвания (Научно-исследовательское учреждение)