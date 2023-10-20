Новые стандарты в Чили направлены на уменьшение светового загрязнения и защиту темного неба

Чили известна своими исключительными условиями для наблюдения за звездами, а пустыня Атакама является одним из лучших мест для астрономов благодаря чистому небу и минимальному световому загрязнению. Чтобы сохранить это темное небо для астрономии и устранить пагубное воздействие светового загрязнения на здоровье человека и биоразнообразие, Министерство окружающей среды Чили представило Новый национальный стандарт освещения.

Раньше в регионах, где расположены крупные обсерватории Чили, действовали особые правила освещения, чтобы защитить их статус темного неба. Теперь эти стандарты распространяются на остальную часть страны, чтобы продвигать ответственные и устойчивые методы наружного освещения.

Новый стандарт освещения направлен на улучшение наружного освещения путем перехода от интенсивного синего света к более мягким янтарным оттенкам. Это изменение помогает минимизировать негативное воздействие на здоровье человека, такое как ожирение, депрессия и некоторые виды рака. Кроме того, световую рекламу необходимо выключать с полуночи до 7 часов утра, чтобы коммерческое освещение не способствовало световому загрязнению в критические ночные часы.

Помимо здоровья человека, Новый национальный стандарт освещения также признает влияние светового загрязнения на биоразнообразие. Искусственный свет нарушает поведение ночных видов, в том числе насекомых-опылителей и морских птиц. Насекомые-опылители используют лунный и звездный свет для навигации, а световое загрязнение может сбить их с толку и дезориентировать, влияя на опыление растений и уход за сельскохозяйственными культурами. Точно так же качурок Маркхема, морская птица, обитающая в Чили, Эквадоре и Перу, сталкивается с угрозой из-за светового загрязнения. Эти птицы используют свет луны и звезд, чтобы ориентироваться в местах своего размножения, но городское освещение часто сбивает их с толку, мешая успешной миграции.

Новый национальный стандарт освещения направлен на то, чтобы обратить вспять негативное воздействие на дикую природу и защитить территории, жизненно важные для природоохранных мероприятий. Внедряя интенсивность, цветовую температуру и ограничения по времени, Чили стремится достичь рационального и устойчивого использования искусственного освещения, сохраняя при этом окружающую среду и благополучие человека.

В дополнение к этим преимуществам новые правила также гарантируют сохранение заповедника темного неба Чили, где расположены многочисленные обсерватории. Увеличение светового загрязнения представляет значительный риск для жизнеспособности астрономических наблюдений в долгосрочной перспективе. Отдавая приоритет сохранению темного неба, Чили признает важность астрономии и ее вклад в понимание Вселенной.

Источники: Fundación Cielos de Чили, Министерство окружающей среды Чили.