Необычное красное полярное сияние освещает небо

24 сентября редкое красное полярное сияние осветило ночное небо по всему северному полушарию, достигнув таких южных территорий, как Франция и Канзас. Это потрясающее зрелище света было вызвано сильной геомагнитной бурей, вызванной солнечной вспышкой. Полярные сияния, как зеленые, так и красные, представляют собой природные явления, которые возникают, когда заряженные частицы Солнца взаимодействуют с молекулами в атмосфере Земли, излучая свет.

Наиболее распространенными полярными сияниями являются зеленые завесы, вызванные излучением света атомами кислорода в верхних слоях атмосферы. Когда высокоскоростные электроны сталкиваются с атомами и ионами азота, они могут вызывать излучение синего и розового цветов, которые смешиваются, образуя мягкую фиолетовую бахрому. С другой стороны, темно-красные полосы света вызваны атомами кислорода, находящимися на чрезвычайно больших высотах. Эти красные полярные сияния обычно наблюдаются во время энергичных солнечных бурь.

Эксперты предсказывали солнечную бурю 24 сентября, но ее воздействие оказалось сильнее, чем ожидалось. Красное полярное сияние впервые появилось над Европой, ослепив наблюдателей в Шотландии, Исландии и Нидерландах. Позже он добрался до Северной Америки, и люди в Канзасе и Небраске стали свидетелями жуткого свечения. Интенсивность полярного сияния определяет четкость его цветов: более сильные проявления разбиваются на полосы и огибают ночное небо.

Этот год был особенно интересным для охотников за полярным сиянием. Было множество невероятных проявлений северного сияния, в том числе редкое красное сияние. Повышенная солнечная активность, являющаяся частью 11-летнего солнечного цикла, способствовала этим захватывающим явлениям. Ученые продолжают следить за Солнцем на предмет потенциальных извержений и их влияния на магнитное поле Земли.

Наблюдение за красным полярным сиянием — это захватывающий опыт, напоминающий нам о чудесах нашей планеты и Вселенной за ее пределами. Так что, если вы охотник за полярным сиянием, следите за обновлениями, вас ждут еще больше невероятных световых шоу.

источники:

– EarthSky – https://twitter.com/earthskyscience/status/1441547114171608576

– Кристофер Проберт – https://twitter.com/tophe_probert/status/1441464674901134849

– Риджей Ролдан™ – https://twitter.com/rjayroldan/status/1439408655765992448

– Дарт ТромБООЗит – https://twitter.com/krasmanalderey/status/1441359180396373505

– Раймонд Камстра – https://twitter.com/kamstra_raymond/status/1441595872398826497

– Стиво Хауэллс – https://twitter.com/Stevo_SnakeDR/status/1441612538653765122