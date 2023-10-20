Череп летучей мыши, сделанный 50 миллионов лет назад, дает новое представление о ранней эволюции летучих мышей

Почти неповрежденный череп летучей мыши возрастом около 50 миллионов лет был обнаружен в пещере во Франции. Это открытие проливает свет на ранее загадочную раннюю эволюцию летучих мышей. У летучих мышей одна из самых бедных записей окаменелостей среди млекопитающих, поэтому сложно определить, когда они впервые начали летать или ночевать в пещерах, а также когда у них развились уникальные способности эхолокации. Череп летучей мыши, принадлежащей вымершему виду Vielasia sigei, был среди 23 окаменевших особей, найденных в пещере.

Предыдущие окаменелости летучих мышей часто были фрагментированы или полностью сплющены, что затрудняло изучение их трехмерной анатомии и определение того, использовали ли они эхолокацию. Однако череп Vielasia sigei прекрасно сохранился в известняке, сохранив свою первоначальную форму. Это позволило ученым изучить внутреннее ухо и сравнить его с современными летучими мышами. Результаты показывают, что эта древняя летучая мышь, вероятно, использовала эхолокацию, значительно опережая китов с точки зрения развития этой способности. До этого открытия ученые были уверены только в эхолокации современных семейств летучих мышей.

Летучая мышь Vielasia sigei представляла собой небольшой пещерный вид, длиной всего 1.8 см. Это противоречит предыдущим предположениям о том, что ранние летучие мыши в основном жили на деревьях вокруг озер и лесов. Стабильность пещерной среды, вероятно, служила убежищем во время колебаний температуры в период раннего эоцена.

Хотя это открытие не окончательно разрешает споры о ранней эхолокации летучих мышей, оно предоставляет убедительные доказательства. Это также служит источником вдохновения для дальнейшего изучения летописи окаменелостей, чтобы лучше понять эволюцию летучих мышей и их уникальные характеристики.

источники:

– «Обнаружение «нераздробленного» черепа древней летучей мыши проливает новый свет на раннюю эволюцию летучих мышей», Университет Нового Южного Уэльса, Сидней.

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