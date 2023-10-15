Семья Уилсон изучает звезды на звездной вечеринке

Семья Уилсонов из Холлистера недавно получила возможность отправиться в небесное приключение вместе с астрономами-любителями Дэвидом Баумгартнером и Рональдом Обером. Они выиграли звездную вечеринку на мероприятии по сбору средств и получили возможность узнать о планетах и ​​галактиках. Баумгартнер принес свой 8-дюймовый телескоп Орион Ричи-Кретьен, который отображал изображения на планшете с помощью Wi-Fi, а Обер использовал свой 11-дюймовый рефлектор Целестрон с традиционным окуляром.

Интерес Баумгартнера к астрономии восходит к его детству, когда на Рождество ему подарили телескоп. Он сразу влюбился в наблюдение за звездами и с тех пор занимается этой страстью. Семья Уилсонов, особенно внуки, стремилась учиться у экспертов и исследовать звезды.

Вечером Баумгартнер установил шкалу небесных расстояний на примере мяча для гольфа. Он объяснил, что если бы Солнце было размером с мяч для гольфа, Плутон находился бы на расстоянии шести футбольных полей. По мере наступления ночи Баумгартнер и Обер обнаружили крупные объекты, такие как галактика Лебедь, которая находится на расстоянии 5,500 световых лет, и галактика Андромеды, которая находится на расстоянии 2.537 миллиона световых лет.

Одним из ярких моментов звездной вечеринки было наблюдение Сатурна вблизи. Четкое изображение планеты и знаковое кольцо произвели глубокое впечатление на семью Уилсонов. Этот опыт был описан как феноменальный и стоящий того, чтобы выиграть звездную вечеринку.

Звездная вечеринка, организованная Дэвидом Баумгартнером и Рональдом Обером, предоставила семье Уилсон уникальную возможность исследовать чудеса Вселенной. Это был незабываемый опыт, вызвавший любопытство и трепет у обоих.