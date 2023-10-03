Новое исследование показывает, что Майазаура имела быстрый рост и высокий уровень активности

В новом исследовании, опубликованном в журнале «Палеобиология», исследователи обнаружили, что майазавры, тип динозавров, обладали способностью поглощать большое количество энергии и питательных веществ и использовать их для быстрого роста и высокого уровня активности. Несмотря на то, что динозавры, такие как Майазаура, воспринимались как медлительные и медлительные существа, на самом деле они были теплокровными и очень активными.

Исследователи сосредоточились на том, сколько энергии использовали динозавры размером с микроавтобус, пока они росли. Изучая их кости, исследователи смогли определить, что Майазавра обладала способностью восстанавливать и реконструировать свои кости, подобно птицам и млекопитающим.

Согласно исследованию, передвижение и физическая нагрузка вызвали микропереломы в костях динозавра. Однако кости смогли заживить себя посредством процесса, называемого ремоделированием кости. Этот процесс включал рост кровеносных капилляров через старую кость, которая затем растворялась и заменялась новой костью.

Хотя многие палеонтологи обнаружили доказательства ремоделирования костей взрослых динозавров, костям молодых динозавров уделялось очень мало внимания. Чтобы изучить кости молодых динозавров, исследователи исследовали окаменелости из формации Ту Медисин в Монтане, которая предоставила редкую коллекцию костей одного и того же вида динозавров на разных стадиях роста.

Исследование показало, что молодые майазауры росли удивительно быстро, достигая веса 200-400 килограммов ко второму году жизни и более 3,000 килограммов к подростковому возрасту. Такие высокие темпы роста требовали значительного количества кислорода и питательных веществ из крови.

Исследователи также разработали метод измерения кровотока в костях, исследуя размер отверстия — отверстия, через которое в кость входит основная питательная артерия. Используя этот метод, они обнаружили, что скорость кровотока у годовалых динозавров была намного выше, чем у взрослых динозавров, что указывает на высокие потребности в энергии и питательных веществах на ранних стадиях роста.

В целом, это исследование дает ценную информацию о росте и уровне активности таких динозавров, как Майазаура. Оно бросает вызов общепринятому восприятию динозавров как медлительных существ и предлагает новые доказательства в поддержку теории о том, что они были теплокровными и очень активными животными.

источники:

– [Название здесь] – URL

– Насколько умными были наши предки? Оказывается, ответ не в размере мозга, а в кровотоке – url

– Горячая суета: верна или ошибочна теория теплокровных динозавров? - URL