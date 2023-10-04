Ученые переписывают историю черных кораллов, раскрывая их происхождение 437 миллионов лет назад

Ученые из сети музеев Квинсленда и Национального музея естественной истории Смитсоновского института сделали революционное открытие о черных кораллах. Их исследования показали, что черные кораллы возникли на континентальных склонах около 437 миллионов лет назад, ставя под сомнение общепринятое мнение о том, что глубоководные виды произошли от мелководных предков. Это открытие дает ценную информацию об эволюции океанской жизни и подчеркивает важность защиты этих древних видов.

Ведущий автор доктор Джереми Горовиц провел исследование в рамках своей докторской диссертации. и работал вместе с доктором Томом Бриджем и доктором Питером Коуманом. Исследование включало анализ 83 видов черных кораллов и создание подробной истории эволюции, начиная с раннего силурийского периода. Это было достигнуто путем извлечения и секвенирования ДНК более чем 80 уникальных видов. Теперь у исследователей есть данные о более чем 150 видах черных кораллов, что представляет собой важную веху в понимании истории эволюции и таксономии этих организмов.

Сохранение биоразнообразия имеет решающее значение для поддержания стабильности и устойчивости экосистем перед лицом изменений окружающей среды. Исследования адаптации черных кораллов к разным глубинам на протяжении миллионов лет дают ценную информацию о повышении их устойчивости, что особенно важно, учитывая проблемы, вызванные изменением климата. Эти новые знания могут сыграть значительную роль в усилиях по сохранению видов кораллов.

Это исследование вносит свой вклад в более масштабную загадку понимания истории эволюции и экологической динамики глубоководных экосистем. Это также расширяет наши знания о том, как жизнь адаптируется к экстремальным условиям, и подчеркивает важность сохранения древних линий для сохранения биоразнообразия. Кроме того, в исследовании использовались передовые технологии, такие как скимминг генома и целевое обогащение геномных регионов, что прокладывает путь для будущих достижений и инноваций в морской науке.

Черные кораллы представляют особый интерес из-за их исключительного долголетия и уникальной способности избегать рака, что позволяет им жить более 4,000 лет. Дальнейшие исследования, включая секвенирование полного генома черных кораллов, могут дать представление об их увеличенной продолжительности жизни и потенциальном применении для биомедицинской терапии человека.

Это новаторское исследование открывает новые возможности для понимания истории и биологии черных кораллов, а его результаты имеют важное значение для морской науки, охраны природы и медицинских исследований.

источники:

– Джереми Горовиц и др., «Батиметрическая эволюция черных кораллов в глубоком времени», Труды Королевского общества B: Биологические науки (2023).

– Музей Квинсленда. «История черных кораллов переписана». (2023, 4 октября). Проверено 4 октября 2023 г.