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Ученые переписывают историю черных кораллов, раскрывая их происхождение 437 миллионов лет назад

ByГабриэль Бота

Октябрь 4, 2023
Ученые переписывают историю черных кораллов, раскрывая их происхождение 437 миллионов лет назад

Ученые из сети музеев Квинсленда и Национального музея естественной истории Смитсоновского института сделали революционное открытие о черных кораллах. Их исследования показали, что черные кораллы возникли на континентальных склонах около 437 миллионов лет назад, ставя под сомнение общепринятое мнение о том, что глубоководные виды произошли от мелководных предков. Это открытие дает ценную информацию об эволюции океанской жизни и подчеркивает важность защиты этих древних видов.

Ведущий автор доктор Джереми Горовиц провел исследование в рамках своей докторской диссертации. и работал вместе с доктором Томом Бриджем и доктором Питером Коуманом. Исследование включало анализ 83 видов черных кораллов и создание подробной истории эволюции, начиная с раннего силурийского периода. Это было достигнуто путем извлечения и секвенирования ДНК более чем 80 уникальных видов. Теперь у исследователей есть данные о более чем 150 видах черных кораллов, что представляет собой важную веху в понимании истории эволюции и таксономии этих организмов.

Сохранение биоразнообразия имеет решающее значение для поддержания стабильности и устойчивости экосистем перед лицом изменений окружающей среды. Исследования адаптации черных кораллов к разным глубинам на протяжении миллионов лет дают ценную информацию о повышении их устойчивости, что особенно важно, учитывая проблемы, вызванные изменением климата. Эти новые знания могут сыграть значительную роль в усилиях по сохранению видов кораллов.

Это исследование вносит свой вклад в более масштабную загадку понимания истории эволюции и экологической динамики глубоководных экосистем. Это также расширяет наши знания о том, как жизнь адаптируется к экстремальным условиям, и подчеркивает важность сохранения древних линий для сохранения биоразнообразия. Кроме того, в исследовании использовались передовые технологии, такие как скимминг генома и целевое обогащение геномных регионов, что прокладывает путь для будущих достижений и инноваций в морской науке.

Черные кораллы представляют особый интерес из-за их исключительного долголетия и уникальной способности избегать рака, что позволяет им жить более 4,000 лет. Дальнейшие исследования, включая секвенирование полного генома черных кораллов, могут дать представление об их увеличенной продолжительности жизни и потенциальном применении для биомедицинской терапии человека.

Это новаторское исследование открывает новые возможности для понимания истории и биологии черных кораллов, а его результаты имеют важное значение для морской науки, охраны природы и медицинских исследований.

источники:

– Джереми Горовиц и др., «Батиметрическая эволюция черных кораллов в глубоком времени», Труды Королевского общества B: Биологические науки (2023).

– Музей Квинсленда. «История черных кораллов переписана». (2023, 4 октября). Проверено 4 октября 2023 г.

By Габриэль Бота

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