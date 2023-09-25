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Наука

Историческая аэродинамическая труба испытывает ракету НАСА, поднимающуюся на Марс

ByГабриэль Бота

сентябрь 25, 2023
Историческая аэродинамическая труба испытывает ракету НАСА, поднимающуюся на Марс

Команда NASA Mars Ascent Vehicle (MAV) недавно завершила испытания в аэродинамической трубе в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА. Объект имеет долгую историю участия в миссиях НАСА, включая программу «Аполлон». Сейчас он играет решающую роль в подготовке к первому запуску ракеты с Марса.

Испытания, проходившие с 10 по 15 июля, включали сбор аэроакустических данных с использованием масштабных моделей MAV, напечатанных на 3D-принтере. Целью было понять динамику конструкции МАВ и улучшить его аэродинамику, характеристики, управляемость и загрузку.

Аэродинамическая труба в Маршалле имеет всего 24 дюйма в длину и 14 дюймов в высоту и ширину, но она способна развивать сверхзвуковую скорость до 5 Маха (около 3,800 миль в час). Он сыграл важную роль в тестировании таких знаковых ракет, как «Редстоун», «Юпитер-С» и «Сатурн», а также конструкций космических кораблей и систем космического запуска (SLS).

Во время испытаний в аэродинамической трубе масштабные модели MAV были протестированы под разными углами, чтобы изучить влияние воздушного потока на конструкцию транспортного средства. Команда искала области турбулентного потока, ударных колебаний и колебаний давления, которые могли повлиять на производительность автомобиля.

MAV является важным компонентом совместной миссии НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) по доставке научно отобранных образцов с Марса обратно на Землю в начале 2030-х годов. MAV доставит трубки с образцами марсианской породы и почвы на орбиту вокруг Марса, где они будут переданы на космический корабль Earth Return Orbiter.

Данные, полученные в ходе испытаний в аэродинамической трубе, а также другие анализы помогут команде лучше понять условия, с которыми столкнется MAV, поскольку он станет первым транспортным средством, запускаемым с поверхности другой планеты.

Успешное завершение испытаний в аэродинамической трубе является важной вехой в развитии MAV и кампании по возврату образцов с Марса. Целью этой кампании является сбор образцов, собранных марсоходом НАСА «Персеверанс», и их изучение с использованием передовых инструментов на Земле. Образцы могут раскрыть раннюю эволюцию Марса и дать представление о возможности существования древней микробной жизни на планете.

MAV управляется в Маршалле и будет запущен на борту посадочного модуля для отбора образцов для двухлетнего путешествия на Марс. После сбора образцов MAV отправится с Марса на орбиту, где орбитальный аппарат возвращения на Землю захватит контейнер с образцами.

Ожидается, что образцы прибудут на Землю в начале 2030-х годов, что станет значительным достижением в освоении космоса и научных исследованиях.

Источник: НАСА, получено 25 сентября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-09-historic-tunnel-facility-nasa-mars.html.

By Габриэль Бота

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