Историческая аэродинамическая труба испытывает ракету НАСА, поднимающуюся на Марс

Команда NASA Mars Ascent Vehicle (MAV) недавно завершила испытания в аэродинамической трубе в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА. Объект имеет долгую историю участия в миссиях НАСА, включая программу «Аполлон». Сейчас он играет решающую роль в подготовке к первому запуску ракеты с Марса.

Испытания, проходившие с 10 по 15 июля, включали сбор аэроакустических данных с использованием масштабных моделей MAV, напечатанных на 3D-принтере. Целью было понять динамику конструкции МАВ и улучшить его аэродинамику, характеристики, управляемость и загрузку.

Аэродинамическая труба в Маршалле имеет всего 24 дюйма в длину и 14 дюймов в высоту и ширину, но она способна развивать сверхзвуковую скорость до 5 Маха (около 3,800 миль в час). Он сыграл важную роль в тестировании таких знаковых ракет, как «Редстоун», «Юпитер-С» и «Сатурн», а также конструкций космических кораблей и систем космического запуска (SLS).

Во время испытаний в аэродинамической трубе масштабные модели MAV были протестированы под разными углами, чтобы изучить влияние воздушного потока на конструкцию транспортного средства. Команда искала области турбулентного потока, ударных колебаний и колебаний давления, которые могли повлиять на производительность автомобиля.

MAV является важным компонентом совместной миссии НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) по доставке научно отобранных образцов с Марса обратно на Землю в начале 2030-х годов. MAV доставит трубки с образцами марсианской породы и почвы на орбиту вокруг Марса, где они будут переданы на космический корабль Earth Return Orbiter.

Данные, полученные в ходе испытаний в аэродинамической трубе, а также другие анализы помогут команде лучше понять условия, с которыми столкнется MAV, поскольку он станет первым транспортным средством, запускаемым с поверхности другой планеты.

Успешное завершение испытаний в аэродинамической трубе является важной вехой в развитии MAV и кампании по возврату образцов с Марса. Целью этой кампании является сбор образцов, собранных марсоходом НАСА «Персеверанс», и их изучение с использованием передовых инструментов на Земле. Образцы могут раскрыть раннюю эволюцию Марса и дать представление о возможности существования древней микробной жизни на планете.

MAV управляется в Маршалле и будет запущен на борту посадочного модуля для отбора образцов для двухлетнего путешествия на Марс. После сбора образцов MAV отправится с Марса на орбиту, где орбитальный аппарат возвращения на Землю захватит контейнер с образцами.

Ожидается, что образцы прибудут на Землю в начале 2030-х годов, что станет значительным достижением в освоении космоса и научных исследованиях.

Источник: НАСА, получено 25 сентября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-09-historic-tunnel-facility-nasa-mars.html.