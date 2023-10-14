НАСА представляет первые образцы с астероида Бенну

НАСА успешно представило свои первые образцы астероида Бенну, которые были доставлены на Землю космическим кораблем «Осирис-Рекс». Хотя образцы, возможно, не так значительны, как первоначально предполагалось, они все же представляют собой важное достижение в освоении космоса.

Ученые, участвовавшие в миссии, изначально стремились собрать с Бенну хотя бы полстакана богатых углеродом астероидных частиц. Однако извлеченные образцы состоят в основном из смеси черной пыли и щебня. Тем не менее, это самый большой объем материала, когда-либо возвращенного на Землю с астероида.

Данте Лауретта, ведущий ученый Университета Аризоны, признал, что прогресс идет медленно, но команда уже начала процесс изучения собранных образцов. Есть надежда, что эти материалы дадут ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и потенциально дадут ключ к разгадке происхождения жизни на Земле.

Космический корабль «Осирис-Рекс» был отправлен на Бенну для сбора пыли и камней с его поверхности. После успешной миссии космический корабль благополучно вернулся на Землю с собранными материалами. НАСА опубликовало множество изображений и информации о миссии, позволяя публике восхищаться этим невероятным достижением в освоении космоса.

Эта веха подчеркивает значительные успехи, достигнутые НАСА в понимании нашей Вселенной и расширении границ человеческих исследований. Это также служит напоминанием об огромных проблемах и сложностях, связанных с изучением небесных объектов, находящихся на расстоянии миллионов километров от Земли.

источники:

- Аккаунт НАСА Солнечной системы в Твиттере

– Пресс-релиз НАСА