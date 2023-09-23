Миссия НАСА OSIRIS-REx готовится к своему рискованному финалу в пустыне Юты

Амбициозная миссия НАСА по извлечению образца астероида и доставке его на Землю близится к своему опасному завершению, поскольку космический зонд OSIRIS-REx должен приземлиться в пустыне штата Юта в воскресенье. Ожидается, что образец, который может стать самым большим из когда-либо полученных в результате такой миссии, предоставит ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и происхождении жизни на Земле.

Зонд OSIRIS-REx, запущенный в 2016 году, собрал образец с астероида Бенну почти три года назад. Приземление запланировано на утро воскресенья на испытательном полигоне в штате Юта, где капсула с образцом будет выпущена на расстоянии около 67,000 XNUMX миль от Земли.

Окончательный спуск капсулы в атмосферу Земли продлится 13 минут, в течение которых она достигнет максимальной температуры в 5,000 градусов по Фаренгейту. Если все пойдет по плану, капсула будет доставлена ​​на мягкую посадку в пустыню с помощью парашютов.

По словам руководителя проекта НАСА OSIRIS-REx Рича Бернса, попадание в целевую зону для приземления, которая охватывает 250 квадратных миль, эквивалентно броску дротика через баскетбольную площадку и попаданию в яблочко. Однако миссия не лишена рисков, и команды подготовились к «сценарию жесткой посадки», чтобы обеспечить сохранение материала астероида.

Как только капсула окажется на земле, ее состояние проверят, а затем перевезут во временное чистое помещение. На следующий день образец будет доставлен самолетом в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, штат Техас, где он будет проанализирован и изучен учеными.

Ожидается, что НАСА объявит о первоначальных результатах во время пресс-конференции 11 октября. Эта миссия знаменует собой первую попытку НАСА вернуть на Землю образец астероида, и она может предоставить важную информацию о формировании нашей Солнечной системы и возможности жизни за пределами Земли.

Источники: НАСА.

Определения:

– OSIRIS-REx: космический зонд НАСА, запущенный в 2016 году для сбора образца с астероида Бенну.

– Бенну: астероид диаметром 500 метров, который вращается вокруг Солнца и приближается к Земле каждые шесть лет.

– Капсула: контейнер, в котором хранится образец астероида для обратного пути на Землю.

– Парашюты: устройства, используемые для замедления спуска капсулы во время приземления.

– «Сценарий жесткой посадки»: ситуация, при которой капсула с образцом приземляется не идеально, но были приняты меры для обеспечения сохранности материала астероида.

– Космический центр Джонсона: центр НАСА в Хьюстоне, штат Техас, где образец будет проанализирован и изучен.

– Солнечная система: совокупность планет, лун, астероидов и других небесных объектов, вращающихся вокруг Солнца.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov/feature/nasa-to-attempt-first-control-flight-on-mars-as-soon-as-monday

– Space.com: https://www.space.com/osiris-rex-asteroid-sample-return-landing-date