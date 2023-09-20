Обнаружено старейшее деревянное сооружение: развитая цивилизация предков?

Археологи недавно сделали революционное открытие: самое старое деревянное сооружение, когда-либо найденное, возрастом почти полмиллиона лет. Это открытие предполагает, что наши предки были гораздо более развитыми, чем считалось ранее. Замечательное сооружение было найдено у водопада Каламбо в Замбии, недалеко от границы с Танзанией, и оно исключительно хорошо сохранилось. Считается, что это платформа, дорожка или приподнятое жилище, которое удерживало наших родственников над водой.

На древесине имеются порезы, указывающие на то, что для соединения двух больших бревен для создания конструкции использовались примитивные инструменты. Помимо деревянной платформы, на этом месте также была обнаружена коллекция деревянных инструментов, в том числе клин и палка-копалка. Это открытие бросает вызов представлению о том, что наши предки использовали древесину только для ограниченных целей, таких как разведение костров или охота.

Ларри Барэм, ведущий автор исследования и археолог из Ливерпульского университета, заявил, что эта находка изменила его представление о наших предках. Это продемонстрировало, что они способны преобразовывать свое окружение и создавать что-то инновационное. Бархам считает, что это указывает на высокий уровень абстрактного мышления и, возможно, даже на языковые навыки.

Сооружение стало случайной находкой, сделанной во время раскопок в 2019 году возле реки Каламбо, над водопадом, высота которого достигает 235 метров. Считается, что высокий уровень воды у водопада сохранил деревянную конструкцию на протяжении веков. Находки, связанные с древней древесиной, редки из-за ее склонности гнить, не оставляя после себя особого следа для будущих поколений.

Чтобы точно определить возраст структуры, исследователи применили новый метод, называемый люминесцентным датированием, который измеряет время, когда минералы в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Это показало, что возраст этой структуры составляет по меньшей мере 476,000 700,000 лет, то есть она предшествовала эволюции Homo sapiens. В этом регионе были найдены окаменелости Homo heidelbergensis, родственника человека, возрастом от 200,000 XNUMX до XNUMX XNUMX лет.

Это открытие бросает вызов преобладающему мнению о том, что предки человека были кочевниками. Расположение сооружения рядом с водопадами, служившими надежным источником воды, позволяет предположить, что оно могло служить постоянным жилищем. Однако эта гипотеза еще не доказана и необходимы дальнейшие исследования.

В целом, эта невероятная находка демонстрирует огромные способности и изобретательность наших предков. Это свидетельствует об их развитом мышлении, способностях к планированию и создании невиданных ранее структур. Это открытие поднимает интригующие вопросы о развитии ранних цивилизаций и подчеркивает необходимость дальнейшего исследования и изучения нашего далекого прошлого.

источники:

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– Определения:

– Люминесцентное датирование: метод определения возраста минералов путем измерения времени с момента их последнего воздействия солнечного света.

– Homo heidelbergensis: вымерший предок человека, предположительно живший от 700,000 200,000 до XNUMX XNUMX лет назад.

– Абстрактное мышление: способность думать о концепциях, которые физически не присутствуют и не воспринимаются непосредственно.

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